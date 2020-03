C

uando viene a México, Rafael Nadal se siente como en casa.

El tricampeón del Abierto Mexicano de Tenis, que conquistó el título de la actual edición, resaltó la relación que existe entre el País y España, por lo que las similitudes hacen que elija venir al torneo mexicano, incluso con varios días de anticipación.

"Ganar me gusta en todos sitios, pero entre México y España nos unen muchas cosas, el lenguaje acerca mucho y no sólo he venido a jugar tenis, he estado en Cozumel, Cancún, no conozco Ciudad de México pero siempre encuentro hospitalidad fantástica.

"En cualquier lugar de México que he estado encuentro lugares donde puedo sentirme bien y cercano a la gente, es la razón por la que vengo aquí habitualmente", declaró el número dos del mundo, que pelea la cima del ranking mundial, y que a diferencia de otros líderes de la ATP como Novak Djokovic y Roger Federer, juega en México en lugar de ir al Abierto de Dubai.

Acapulco es uno de sus lugares favoritos, aunque este año le costó un poco de trabajo adaptarse al calor y la humedad después de venir de la temporada de invierno en Mallorca y por ello llegó con cuatro días de anticipación.