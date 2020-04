Cómo congelar correctamente los alimentos

CIUDAD DE MÉXICO.

Es importante que sepas que no todos los productos pueden mantenerse congelados por un tiempo prolongado, además de que existen formas para que en el caso de las frutas y vegetales, no pierdan parte de sus propiedades nutricionales o su color.

Un documento del centro de control estadounidense Food Safety asegura mediante diversos estudios que la congelación de alimentos inhibe el crecimiento de hongos y bacterias en los alimentos, lo cual mantiene la calidad de los mismos. Por otro lado, es necesario que continúes con los siguientes pasos para mantener en buen estado tus alimentos.

Por otro lado también es importante que sepas que no toda la comida se debe congelar, esta información funciona para congelar frutas, verduras y carnes.

De acuerdo con información del Consejo Europeo de Información sobre la Alimentación, la congelación es un proceso adecuado para retrasar el deterioro de los alimentos, esto provoca que el agua que los compone se convierta en cristales de hielo y así se evita el crecimiento de enzimas y bacterias además puede mantener los alimentos en buen estado en un lapso de 3 hasta 12 meses.

Usar empaques adecuados

Los empaques y la forma de almacenar los alimentos para ser congelados son importantes debido a que previenen la entrada de microorganismos durante el proceso, la Food Safety recomienda utilizar materiales herméticos para que no se presente la evaporación. Los empaques pueden ser frascos de boca ancha, recipientes de plástico para congelar, bolsas plásticas y con cierre hermético.

Si utilizas bolsas de plástico tendrás que ponerlas en un recipiente para evitar que se rompan, en el caso de los frascos, los normales tenderán a romperse, es por ello que debe existir espacio en el contenedor. No ocupes los contenedores de productos como crema o yogur, ya que no son herméticos y no mantienen la frescura de los alimentos.

Cómo acomodar los alimentos

Antes de empacar tus alimentos debes ponerlos a enfriar en el refrigerador, luego procede a meterlos al congelador uno por uno, de acuerdo con Food Safety es necesario que el congelador no se llene de alimentos sin congelar, esto retarda la congelación de todos.

Para acelerar el proceso, almacena los alimentos cerca de las placas de congelación de tu congelador, se deben acomodar de tal manera que consuman los primeros que congelaron además, necesitas dejar espacios para que el aire frío circule libremente.