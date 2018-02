Comité Olímpico rechaza a rusos perdonados por TAS

El Comité Olímpico Internacional rechazó una petición para que invite a 15 deportistas rusos a los Juegos Olímpicos de invierno en Pyeongchang, apenas unos días después de que el Tribunal de Arbitraje del Deporte (TAS, por sus siglas en francés) levantara sus sanciones por dopaje.

Todos ellos, 13 deportistas en activo y dos retirados que pedían trabajar en labores de apoyo, forman parte de un grupo de 28 rusos que vieron sus sanciones revocadas por el TAS el pasado jueves. El tribunal mantuvo las sanciones sobre otros 11 deportistas rusos.



En un comunicado, el COI justificó su negativa en parte porque el TAS, con sede en Suiza "no ha hecho público el razonamiento completo para estas decisiones".



"La decisión del TAS no ha levantado la sospecha de dopaje, ni dado al comité suficiente confianza para recomendar (...) que se considere a esos 13 deportistas como limpios", añadió el COI.



Los dos entrenadores, por su parte, "no deben ser tenidos en cuenta para una invitación" debido a pruebas anteriores a las que tiene acceso el COI, añadió el comunicado.



La organización dijo disponer de "elementos y/o pruebas adicionales" que incluyen "trazas de sustancias prohibidas y pruebas de manipulación del perfil de esteroides". Todo esto, señaló, cuestiona la "integridad de estos deportistas".



La decisión del TAS fue un golpe para el COI y ha desviado la atención de la ceremonia de apertura de los Juegos de Invierno, que se celebra el viernes en Corea del Sur con la participación de 3 mil deportistas.