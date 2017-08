Comienza Trump primera gira internacional

Washington DC, Estados Unidos.- El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, inició hoy una gira de nueve días, su primera en el extranjero, y la cual lo llevará a Arabia Saudí, Israel, el Vaticano, Bruselas y Sicilia.



La gira sucede en medio de la mayor crisis de su corto mandato tras el despido del jefe del FBI James Comey y el nuevo impulso a la investigación de sus posibles nexos con Rusia.



El Air Force One partió de la base aérea de Andrews, a las afueras de Washington, en el horario previsto, sobre las 14.30 horas locales (13:30 horas de la Ciudad de México), con destino a Riad, donde Trump pasará el fin de semana antes de viajar hacia Israel.



Con ello, el magnate rompió la tradición de sus predecesores más inmediatos de elegir como destino de su primer viaje al exterior México o Canadá.



Acompañan a Trump la Primera Dama, Melania Trump; su hija mayor, Ivanka; su yerno, Jared Kushner; el Jefe de gabinete, Reince Priebus, y el principal asesor económico de la Casa Blanca, Gary Cohn, entre otros.



Con esta gira Trump quiere pasar página, o al menos hacer un paréntesis, tras días de continuas noticias de última hora sobre que pudo presionar al FBI, concretamente a Comey, en un intento por dar carpetazo a la investigación de la supuesta injerencia rusa en las elecciones de noviembre y los posibles lazos con su campaña.



Para Trump, lo que ocurre es una "caza de brujas" en su contra.



Frente a las afirmaciones de Trump, tras su despido fulminante como jefe del FBI Comey ha revelado, a través de información facilitada a los medios por confidentes y amigos, que el Presidente le exigió lealtad y que quería obstruir la investigación que el FBI abrió sobre los supuestos nexos entre su campaña y el Kremlin.



Según The New York Times, Trump pidió a Comey poner fin a la investigación pendiente sobre su ex asesor de seguridad nacional Michael Flynn, algo que el Mandatario negó este jueves rotundamente durante una conferencia en la Casa Blanca con su homólogo colombiano, Juan Manuel Santos.



Comey, quien ha sido invitado a testificar en el Congreso, asegura tener memorandos de las conversaciones que mantuvo con Trump y los legisladores han pedido al FBI poder acceder a ellos.



Mientras, el Fiscal General adjunto de Estados Unidos, Rod Rosenstein, ha mantenido sesiones informativas a puerta cerrada, el jueves en el Senado y hoy con miembros de la Cámara de Representantes, sobre los detalles del despido de Comey.



Por otro lado, el vicefiscal ha sido quien ha nombrado esta misma semana a Robert Mueller, que dirigió el FBI entre 2001 y 2013, como fiscal especial de la investigación sobre la presunta injerencia rusa en las elecciones y las posibles conexiones con el equipo de Trump.



En el Congreso tanto demócratas como republicanos han cerrado filas a favor de esa designación, que sienta las bases para abordar un posible juicio político y eventual destitución del Presidente si se demuestra, por ejemplo, su voluntad de obstruir a la Justicia o una confabulación con el Gobierno ruso.



Aunque ha dicho respetarlo, Trump considera que el nombramiento de Mueller daña al país y que es una excusa para los demócratas por haber perdido las elecciones de noviembre.