Comienzan lesiones antes de Rusia 2018: Se pierde Dani Alves el Mundial

Dani Alves no podrá disputar un tercer Mundial con Brasil.



El lateral derecho quedó descartado del torneo en Rusia que arranca el mes próximo debido a una lesión en la rodilla, privando a los pentacampeones de uno de sus caudillos y un enorme signo de interrogación sobre su reemplazo.



Alves se lastimó la rodilla derecha el martes en la Final de la Copa de Francia, conquistada por su club Paris Saint-Germain.



Según el PSG, Alves sufrió un desprendimiento en el ligamento cruzado anterior de la rodilla. La Confederación Brasileña de Futbol (CBF) informó el viernes que el jugador de 35 años no iba a tener el tiempo suficiente para llegar recuperado al Mundial.



La baja le dejará en el dique seco por lo menos tres semanas. Brasil debutará en Rusia 2018 contra Suiza, el 17 de junio.



Alves fue examinado por el doctor Rodrigo Lasmar, quien advirtió que no había otra alternativa que pasar por el quirófano.



"Es imposible convocar a Dani para el periodo de preparación, amistosos y, consecuentemente, la Copa del Mundo", indicó la CBF.



Lasmar y el coordinador de la CBF, Edu Gaspar, tenían previsto hablar sobre la decisión más tarde en París.



Alves compitió en los dos previos mundiales y acumula 107 partidos con el seleccionado nacional desde su debut en 2006.



Los principales candidatos para ocupar su puesto son Danilo (Manchester City), Fagner (Corinthians) y Rafinha (Bayern Múnich).



Fagner se está recuperando de una lesión muscular que sufrió el mes pasado y será examinado por Lasmar este fin de semana.



Danilo y Rafinha han recibido pocos minutos con el técnico Tite, quien tenía a Alves como un fijo en la posición.