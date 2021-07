Comienzan a abrirse los espacios para migrantes

"Cada semana están saliendo pequeños grupos de entre 20 a 30 personas de este albergue rumbo a Estados Unidos, y conforme salen nosotros abrimos la puerta para los de nuevo ingreso, la prioridad son mujeres que viajan con menores ya que vemos que cada día son más, pero también recibimos a hombres que traen a sus familias".

Noticia Relacionada Rebelión laboral en el INEA

El albergue que maneja Silva, ubicado a unos metros del río Bravo en Reynosa, solo recibe a un promedio de 150 personas, cuando su capacidad es superior a 300.

EL MAÑANA constató que en su intento de ingresar, algunos migrantes acompañados de menores y cargando sus pertenencias en bolsas de plástico o pequeñas maletas, acuden a preguntar. "Yo ahorita estoy durmiendo en una banca ahí en la Plaza de la República, junto con mi hija, he preguntado ya dos veces y me dice que siga viniendo, quizá mañana me toqué ingresar, no quiero estar así en la calle, hay mucho peligro", mencionó Daniel, migrante centroamericano.

En su condición existen al menos 3 mil personas, quienes se estima llegaron a partir del 2019, con la intención de cruzar a Estados Unidos a través de una solicitud de asilo, pero que ante la pandemia de Covid-19 y las restricciones operativas que recibieron los refugios, fueron obligados a buscar por su cuenta un sitio de resguardo. "Estimamos que sean más de 3 mil personas migrantes las que están en Reynosa, sin refugio, lo creemos así por las listas de espera para ingresar a Estados Unidos, son muy pocos los que han alcanzado cupo en un refugio gratuito".

Cuando se abre un espacio en el albergue, el migrante que busca ingresar debe demostrar buen estado de salud y no tener síntomas de Covid-19, además de estar en cuarentena por hasta 15 días.

Mientras tanto los que esperan están en las calles, buscando recurso para pagar un cuarto o casa de renta.

Aunque de forma lenta, los migrantes reciben oportunidad de ingresar al albergue.