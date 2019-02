Comienza UAT colecta ´Manos Universitarias´. Convocan a la comunidad y sociedad en general

Cd. Victoria, Tam.- La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) puso en marcha la Colecta de Juguetes "Manos Universitarias 2019" que se desarrollará en todas las sedes de la casa de estudios ubicadas en las zonas norte, centro y sur del estado.

La campaña concluye el 8 de abril y se está invitando a toda la comunidad universitaria y a la sociedad en general para que done un juguete que no sea bélico y no utilice pilas.

Los juguetes podrán ser depositados en los contenedores de la colecta que serán instalados en las facultades, unidades académicas y escuelas de la UAT en todo el estado, así como en las oficinas de la Rectoría en esta capital.

Para dar inicio a la campaña "Manos Universitarias" que impulsa la administración del Rector José Andrés Suárez Fernández, se llevó a cabo una jornada recreativa la mañana de este lunes 25 de febrero en el Jardín de Niños "María Hellena Chanez Sánchez" de la Colonia San Marcos II en esta capital.

Ahí acudieron estudiantes de las facultades de Comercio y de Ciencias de la Educación del Campus Victoria para convivir de manera entusiasta con los pequeños alumnos del plantel a través de dinámicas, juegos didácticos y recreativos, además de hacerles entrega de un juguete como parte de estas jornadas en beneficio de la niñez.

Estuvieron presentes, el Director de Participación Estudiantil de la Secretaría de Gestión Escolar de la UAT, Cristóbal Zapata Castañón; la coordinadora de "Manos Universitarias", Abigaíl Pérez Sánchez; y la Directora del plantel anfitrión, Graciela Franco López, quien agradeció la presencia y colaboración de los universitarios.

Durante el evento, la coordinadora del programa, Abigaíl Perez reconoció la importancia que tienen los estudiantes universitarios en esta campaña para reunir todo el apoyo que sea posible.

"Se hace en las tres zonas norte, centro y sur por medio de los enlaces de Participación Estudiantil; habrá contenedores en todas las facultades y escuelas, y en oficinas de la Rectoría", precisó.

"La idea es contribuir a la formación integral del estudiante, pues mediante estas campañas se trata de sensibilizar a los muchachos y apoyar a la sociedad en general, la meta es donar un juguete por alumno en cada escuela", subrayó.

Dijo que al concluir la colecta, los juguetes serán distribuidos sobre todo en las comunidades más vulnerables de los distintos municipios del estado, y que en su oportunidad, se hará una entrega al Sistema DIF Tamaulipas en vinculación con sus programas de apoyo social en el estado.