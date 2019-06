Comienza sequía a hacer estragos en la ganadería

Díaz Ordaz, Tam.- Si bien es cierto que las pasadas lluvias vinieron a ser un "mejoralito" para amplias zonas ganaderas de la región, muchos ganaderos no tuvieron la suerte que sus compañeros, pues no les llovió en sus agostaderos, por lo que sus animales no tienen ninguna oportunidad para mantenerse vivos, al menos de que lleguen alimentos con pacas de pastura o nopales chamuscados.

Por desgracia, muchos animales ya han muerto o están en vías de perecer de inanición o por sed, debido a que no tienen agua ni alimento para prosperar, y lo que es peor, no tienen ninguna esperanza de que el gobierno ayude en esta emergencia.

Otros animales mueren fácilmente por cualquier enfermedad, pues por falta de nutrición sus organismos no tienen defensas ni siquiera para soportar una fiebre que les puedan provocar las garrapatas.

El presidente de la Asociación Ganadera General "San Miguel", Martín García Magdaleno, reconoció que la situación de los productores de carne de bajos ingresos es crítica, pues al no tener comida en sus praderas ni agua que ofrecer a sus animales, no tienen más opción que adquirir pacas, o arrimarles nopal chamuscado y agua para que puedan mantenerse vivos, en espera de que se registren lluvias copiosas, que vengan a normalizar el panorama.

Desgraciadamente, muchos animales no han soportado las adversidades naturales, y han perecido, mientras que otros semovientes, parece que tendrán la misma suerte, porque la falta de nutrición, también genera enfermedades.

Los ganaderos, tratan de hacer lo que está a su alcance, ayudando a los animales, con medicamentos, pero muchas veces, sus esfuerzos no son recompensados y sus animales perecen de manera irremediable, explicó el dirigente García Magdaleno.