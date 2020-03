Comienza proceso legal para enjuiciar al alcalde

Laredo, Tx.

Al considerar que su trabajo como alcalde es deficiente, un activista local comenzó el proceso legal para tratar de remover de su puesto a Pete Sáenz. Para lograrlo necesita reunir 12 mil firmas.

Juan Ávila, quien en diferentes ocasiones ha confrontado al alcalde Sáenz en juntas de Cabildo, ya trae consigo la forma especial para reunir las firmas necesarias que permitan realizar una elección especial en la ciudad, donde la comunidad decida si se queda en el puesto o es removido.

Bajo las leyes de Texas, para remover a un oficial electo de su puesto hay que reunir un porcentaje de los votantes que participaron en la elección donde obtuvo el triunfo.

"Ya consulté con la oficina del secretario municipal José A. Valdez Jr., recogí la forma para reunir las 12 mil firmas", indicó.

Avila considera que el alcalde Sáenz no ha hecho un buen trabajo al frente de la Ciudad de Laredo pues no tiene el liderazgo en el cabildo porque no sabe trabajar en equipo y se la pasa quejándose de corrupción.

"Cuando tomó el puesto en el 2014 lo hizo con la bandera de cambios para limpiar la ciudad de corrupción pero lo único que ha hecho es atacar a los que no están con él usando tácticas intimidatorias", aseguró.

Resaltó además que Sáenz ha influido para quitar del puesto a tres diferentes Regentes Municipales, acciones que costaron casi 1.7 millones de dólares a los pagadores de impuestos de Laredo.

"Ahora se trabaja diferente para nombrar a un nuevo Regente Municipal y ensució todo el proceso al declarar que vetará a Robert Eads si es nombrado para la posición argumentando que se necesita a alguien de fuera para evitar la corrupción", dijo.

Mencionó que un comité de 9 ciudadanos, designados por cada miembro del cabildo donde se incluye a Pete Sáenz, revisó las aplicaciones para el puesto de Regente Municipal y decidió que el mejor calificado era Robert Eads, actual Co Regente Interino.

"Al alcalde no le gustó la recomendación del comité porque no es la persona que él quería y amenazó con vetar el nombramiento de Eads si le dan el trabajo permanente, esto no está bien, debe respetar el trabajo de meses de este comité que está integrado por personas muy honorables, si yo fuera Robert Eads ya hubiera demandado a la Ciudad de Laredo por culpa de Pete Sáenz", indicó.

Avila dijo que va a recorrer diferentes puntos de la ciudad para reunir las 12 mil firmas que necesita para pedir una elección especial donde se considere remover del puesto a Pete Sáenz. Puso el número (956) 337-6953 a disposición de la gente que quiera firmar.

Se buscó al alcalde Pete Sáenz para que diera comentarios sobre esta petición pero no fue posible localizarlo.