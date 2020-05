Comienza el sábado operativo sanitario

De acuerdo a la Comisión Estatal de Protección Contra Riesgos Sanitarios en Reynosa, será este sábado cuando se de inicio al operativo sanitario en el puente Reynosa- Hidalgo, igual al que se ha hecho en Matamoros y Río Bravo.

Aunque por parte del Estado, se dio a conocer que ya se había iniciado con filtros ayer jueves, COEPRIS informó que ese filtro ha estado desde que inició la pandemia, pero solamente se dan recomendaciones pasando el puente y antes de llegar con el personal de la Aduana, pero no se regresa a nadie.

Adalberto Elizondo Rivera, titular de COEPRIS, señaló que este sábado se activará el operativo sanitario, donde se van a evaluar los siguientes puntos y si no se cumplen se van a regresar a los residentes o ciudadanos americanos, que traten de cruzar por Reynosa.

Los puntos que se van a revisar: que no viajen personas con síntomas del Covid-19, que las personas porten en todo momento el cubrebocas , que no haya más de dos personas por vehículo y que cumplan con la disposición del Hoy No Circula.

Además se les va a sugerir que el motivo de tránsito para los que crucen a Mexico, sea esencial y que no viajen niños, ni adultos mayores en los vehículos.

"Ahorita son simples recomendaciones para la ciudadania, estar alertando nada más, el sábado se va a pedir cubrebocas, dos personas por coche y el Hoy No Circula, pero el fin de semana si pueden circular todos", expresó el funcionario estatal.

TODOS PASAN EN REYNOSA

Ayer miércoles el personal de COEPRIS y otras dependencias se encontraban en el puente, haciendo recomendaciones, pero todos pudieron pasar, no importa si llevan cubrebocas y viajan varias personas en el vehículo.

"El filtro siempre lo hemos tenido y siempre hemos estado con los migrantes, desde que inició hemos estado y tenido presencia", recalcó.

El fin de semana pueden circular todos los vehículos, además este 30 de mayo concluye el decreto del Estado, que se dio por la pandemia, por lo que se espera el aviso de las autoridades.