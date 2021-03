Comienza el juicio del ex oficial por la muerte de George Floyd

El oficial blanco "no cedió, no se levantó", incluso después de que Floyd, esposado, dijo 27 veces que no podía respirar y se quedó inmóvil, dijo Blackwell.

"Puso sus rodillas sobre su cuello y su espalda, moliéndolo y aplastándolo, hasta el mismo aliento - no, damas y caballeros - hasta que la vida misma le fue exprimida", dijo el fiscal.

El abogado defensor Eric Nelson respondió argumentando que Chauvin llegó para ayudar a otros oficiales que estaban luchando por meter a Floyd en un patrullero mientras la multitud a su alrededor se hacía más grande y más hostil.

"Derek Chauvin hizo exactamente lo que había sido entrenado para hacer durante sus 19 años de carrera", dijo Nelson.

Nelson también negó que Chauvin fuera el culpable de la muerte de Floyd.

El abogado defensor dijo que Floyd no tenía ninguno de los signos reveladores de asfixia y que tenía fentanilo y metanfetamina en su sistema. Dijo que el uso de drogas de Floyd combinado con su enfermedad cardíaca y presión arterial alta, así como la adrenalina que fluye por su cuerpo, causó su muerte por una alteración del ritmo cardíaco.

"No hay causa política o social en esta sala de audiencias", dijo Nelson. "Pero la evidencia es mucho mayor que 9 minutos y 29 segundos".

La autopsia del médico forense observó fentanilo y metanfetamina en el sistema de Floyd, pero enumeró la causa de su muerte como "paro cardiopulmonar, lo que complica la subdulación, la inmovilización y la compresión del cuello".

Chauvin, de 45 años, está acusado de homicidio involuntario en segundo grado, homicidio en tercer grado y homicidio involuntario.

Reproducir el video durante las declaraciones de apertura subrayó el papel central que jugará el video en el caso de la fiscalía. Fue publicado en Facebook por un transeúnte que presenció el arresto de Floyd después de que fue acusado de intentar aprobar un billete de $ 20 falsificado en una tienda de conveniencia.