Comete robo en despoblado la CFE, dice Castro Olguín

Con más de un centenar de expedientes iniciados por usuarios en contra la Comision Federal de Electricidad (CFE) a través de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco). El abogado defensor de esos ciudadanos, Alfredo Castro Olguín lanza categórico: "CFE ha cometido un robo en despoblado en Reynosa".

Sobre el particular y en exclusiva a EL MAÑANA muestra los fajos de documentos de denuncias y escritos elaborados por usuarios que se han inconformado por los cobros que sin fundamento a través de "lecturas" de consumo de energía eléctrica se han hecho en ausencia del personal y perjuicio de sus clientes.

Castro Olguín, continua su andanada de acusaciones contra la paraestatal y sostiene que la Comision Federal de Electricidad dio en contra de los postulados del gobierno federal.

-El presidente Andrés Manuel López Obrador pregona como principio y valor: honestidad y no robar, la CFE ha traicionado esos paradigmas y ha robado en despoblado a los reynosenses con sus cobros desproporcionados-, advirtió.

Cobros que en el periodo bimestral anterior oscilaban en 700 a mil pesos, hoy se han elevado a 10 e incluso 20 mil, lo que es una facturación y deuda de consumo de luz impagable para la mayoría de familias residentes en colonias populares.

El representante legal de los usuarios de CFE, expresó pesar, pues hay muchos testimonios de familias que han enfrentado el dilema de pagar los miles de pesos que les reclama en adeudo la dependencia o dejar de comer.

-No quieren reconocen que se han equivocado al no realizar su trabajo en forma adecuada, aplicaron los cobros como les vino en gana y solo han cometido un descarado robo, no vamos a permitirlo y nos vamos a defender con todos los recursos disponibles en la Ley, deteniendo sus abusos y "cortes" de luz que como consecuencia de las denuncias hemos logrado frenar-, apuntó, Alfredo Castro Olguín.

El defensor de los usuarios documentó los abusos en las facturaciones por miles y miles de pesos.