Comete grave error

Fue casi a la par de la muerte de la actriz Edith González que los rumores sobre el estado de salud de su viudo, Lorenzo Lazo, comenzaron a surgir, y es que la periodista de espectáculos Mara Patricia Castañeda reveló que el economista mexicano padecía cáncer, misma enfermedad que acabó con la vida de su primera esposa, Concha de la Mora y su segunda mujer, Edith.

¡EQUIVOCACIÓN!

Sin embargo, Mara Patricia Castañeda decidió reconocer su error en el programa "Hoy", misma producción en la que divulgó la noticia de salud de Lorenzo Lazo. Ahora, la periodista aseguró que el viudo de Edith González goza de buena salud y que esta será la primera vez en su carrera que comete un error de esta magnitud.

"Es la primera vez que me ocurre y me avala una historia de más de 30 años de trabajo constante en el espectáculo en México. Las fuentes no eran las correctas; sin embargo, vengo a ofrecer una disculpa pública al señor Lorenzo Lazo y a su familia y, por supuesto, en memoria de Edith González, porque el señor goza de completa salud, cosa que me alegra, que esté completamente bien, el señor no padece ninguna enfermedad, así que desde aquí una disculpa muy sincera al señor Lorenzo Lazo, repito, y a su familia también y así como dimos la noticia del fallecimiento de Edith González, así también hay que tener cara para disculparse cuando algo no es correcto".

NO ESTÁ ENFERMO

Asimismo, la periodista ofreció disculpas públicas hacia Lorenzo y toda su familia, quienes tratan de superar su reciente pérdida, pero sobre todo para dejar en claro que no padece cáncer como se había dicho en un inicio.

"Y evidentemente la familia del señor Lazo se preocupó, sus amigos, entonces pues por eso estoy aquí, les agradezco porque fue el programa 'Hoy' en donde dimos la noticia y es aquí donde no quisiera que el señor Lazo estuviera molesto con el programa 'Hoy', sino conmigo, y por eso le ofrezco esta disculpa pública, a él y a su familia".