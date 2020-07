Cometa Neowise. No aparten su vista del cielo: experta

Desde principios del mes de julio, la presencia del cometa Neowise en el cielo ha llamado la atención, pues este evento astronómico no volverá a repetirse hasta dentro de 6 mil 800 años, por ello, Gloria Delgado Inglada, astrofísica del Instituto de Astronomía (IA) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) nos explica en entrevista con EL UNIVERSAL el porqué de su importancia y las cualidades que rodean a este cuerpo celeste.

¿Por qué el Neowise es fácil de ver?

La razón por la que Neowise fue mayormente visible durante el 3 al 8 de julio, la integrante de la Sociedad Mexicana de Física, manifestó que tras su descubrimiento, a finales del mes de marzo, los especialistas identificaron que sería durante estos días cuando el cometa se encontraría más cerca del Sol, momento en el que se formaron una clase de colas, características en este tipo de cuerpos y que les brindan luminosidad, por ello, aunque no estaba tan cerca de la Tierra fue apreciable, por el aumento de su brillo.

"El Sol con su calor y su energía, enciende al cometa y eso provoca que lo veamos con mayor luminosidad, es el momento en que está más caliente y más activo y a partir de ese momento, su vida es un poco impredecible, muchos de ellos (cometas) se fragmentan y no se llegan a ver bien en la Tierra y cuando se acercan dejan de brillar o ya no están más calientes y en este caso, el cometa Neowise no se desintegró y ha seguido acercándose a nosotros", ahondó Delgado Inglada

En cambio, el 23 de julio el comenta será visible no por su luminosidad, pues está ya la ha perdido, después de su contacto con el Sol, sino porque en esta fecha será cuando se encontrará a una distancia más próxima al planeta Tierra, a 103 millones de kilómetros de distancia: "El 22 y 23 de julio será el momento en que (Neowise) estará más cerca de la Tierra pero no necesariamente en ese instante se verá más brillante, porque como ya mencioné, en principio, su brillo propio empieza a disminuir cuando se acerca el Sol".

Esta cercanía con la Tierra, no implicará ningún tipo de riesgo pues para que un cometa sea catalogado como un "asteroide potencialmente peligroso" (PHA, por sus siglas en inglés,) se necesitaría una distancia equivalente a dos veces la distancia de la Tierra sobre la Luna, "en realidad, son muy pocos los (cometas) que están catalogados como potencialmente peligrosos", informó la catedrática de la UNAM.

¿Cuándo lo podremos ver el cometa Neowise?

Es así que, la también divulgadora científica recomendó que no esperemos más para buscar su presencia en el cielo, y que desde esta noche o la que la precede, estemos atentos a su avistamiento, pues "una vez que pase el 23 de Julio, (el cometa) se alejará de la Tierra y dejará de brillar, será muy difícil de verse", recalcó.

Delgado Inglada hizo hincapié en que para tener una mejor apreciación del evento astronómico, será preferible observar el cielo durante el atardecer: "Una hora después de que el sol se ponga y estar en su búsqueda en dirección Noroeste, tratando de evitar que los edificios obstaculicen su visión". Además, determinó que se encontrará un poco debajo por la Osa Mayor, que es una constelación localizada en el Hemisferio Norte

La importancia del estudio de los cometas

La catedrática de la Facultad de Ciencias (FC) dijo que los cometas se originaron hace más de 4 mil 600 millones de años, junto con la conformación del Sistema Solar, antes de esto, eran tan sólo un compuesto de nube de gas y polvo, del cual un 99% moldeó al Sol y del resto, se formaron otros cuerpos como los plantas, planetas enanos (como Plutón), lunas, asteroides y cometas.

De entre el resto de cuerpos que habitan en el Sistema Solar, la integrante del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) expuso que los asteroides y cometas se diferencian de los planetas enanos y lunas porque los primeros permanecen casi intactos desde su nacimiento, gracias a sus características físicas, pues son mucho más pequeños, si los comparamos con la extensión de los planteas.

"Por ejemplo, hay objetos que impactan con los planetas y los han transformado un poco, por eso es tan útil el estudio de cometas y asteroides porque nos informan sobre la manera en que se originó nuestro Sistema Planetario", agregó Delgado Inglada

Los cometas, comentó la especialista en astrofísica, habitan en dos regiones, una de ellas, es conocida como el Cinturón de Kuiper, disco circunestelar que orbita alrededor del Sol, y la otra, es la Nube de Oro, que se encuentra en las fronteras del Sistema Solar, gracias a este tipo de ubicación, que se encuentra protegida por un cinturón plegado de rocas, es que se mantienen también, intactos a lo largo de su ciclo de vida.

"Los cometas pese a que deambulan por el Sistema Solar, están especialmente protegidos pero también se mantiene íntegros por su tamaño, que es mucho más pequeños que el de los planetas: Es más fácil que un objeto grande choque al pasar cerca de una roca, por consiguiente, será más complicado que le suceda algo así a un objeto pequeño".