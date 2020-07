Comercios en ´shock´

Las pérdidas que tenemos son incalculables, lamentablemente no tenemos ningún programa adicional a los que originalmente fueron presentados´´. Roberto Cruz, Secretario de Fecanaco

Alrededor de 15 comercios organizados de la ciudad de Reynosa ya no van a volver sus negocios, ante la crisis económica que se ha generado con el cierre y que ya los ahogó en deudas, por lo que no será posible reiniciar para cuando se autorice.

En todo el estado, se prevé hasta un 30 por ciento de negocios, que ya no van abrir sus puertas porque es complicado.

Roberto Cruz Hernández, secretario de organización de la Federación de Cámaras de Comercio en Tamaulipas e integrante de Canaco local, comentó que el temor sigue existiendo, porque se va acentuar el problema y va a crecer el número de negocios que van a cerrar en forma permanente.

"Tenemos aunque son pocos en la primera etapa, tenemos conocimiento directo de 15 negocios que ya cerraron, es muy complicado para un negocio hacer una planeación de su funcionamiento ante esta incertidumbre que estamos viviendo", dijo.

ENMUDECE EL CONGRESO

El secretario de Fecanaco, explicó que no han tenido respuesta del Congreso del Estado ante la solicitud de apoyar para que los renteros les permitan aplazar los pagos de los locales o que se de alguna alternativa, que no le costará nada al erario público.

Únicamente es modificar el Código Civil del Estado de Tamaulipas, para que los negocios pueda ser válido, el tema de la fuerza mayor para poder negociar con los arrendadores el tema de las rentas.

"El congreso no ha respondido, la última ocasión es que estaba en revisión y bueno se nos dio una explicación que no nos convenció, la verdad, porque vemos que en Baja California, se logró aprobar una medida para poder aliviar el tema de los arrendamientos, inclusive de los pagos en las casas de empeño, no vemos porque aquí no se pueda hacer", expresó.

LOS MÁS AFECTADOS

Esta semana, se informó que de acuerdo a la representación local de la Federación de Cámaras de Comercio los de mayor rango de afectación son los pequeños y medianos negocios, como tiendas de ropa, zapatos, joyería, estéticas, peluquerías, spas, así como de novedades en general.

Los recientes cierres del comercio no esencial en Reynosa continúan empeorando el panorama de crisis al que se enfrenta desde finales de marzo diversas cámaras empresariales, y que ni siquiera con préstamos u opciones de financiamiento pueden soportar.

En busca de estrategias...

Con la nueva normalidad, el comercio apenas comenzaba a estabilizarse, después de varios meses de cierre con pérdidas por encima del 90 por ciento.

Aunque no existen datos sobre cuánto recurso equivale este porcentaje, la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) ha reconocido que tan solo durante los festejos del 10 de mayo, se dejaron de percibir alrededor de 45 millones de pesos.

Al no existir una nueva fecha de reapertura comercial, la Fecanaco sostendrá reuniones en los próximos días con autoridades locales y estatales a fin de crear una estrategia que disminuya los contagios de Covid-19.