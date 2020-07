Comercios ejercen controles sanitarios

Condicionar el acceso a los establecimientos comerciales y negar la venta, son determinaciones drásticas que se han asumido por parte de comercios, lo anterior para obligar a los ciudadanos a que acaten estas disposiciones de carácter obligatorio por parte de las autoridades de Salud en el Estado.

A pesar de los exhortos oficiales, ciudadanos incumplen con estas disposiciones y transitan en la vía publica sin el uso obligatorio del cubre bocas, guardando su distancia y evitando las aglomeraciones.

José Juan Carrizales, propietario de una tienda de abarrotes, confió a EL MAÑANA que en los accesos a su establecimiento ha dispuesto de anuncios informativos, en donde exige el uso de cubre bocas y el acceso de una sola persona sin acompañantes.

LOS RETIRAN

´´Hay personas que llegan a mi tienda, pretenden ingresar sin cubre bocas y les he pedido que por favor se retiren, pues no les permitiré sus compras, se han enojado, me han insultado, pero creo que es por la seguridad mía y los demás clientes, no se puede permitir esta inconsciencia´´, dijo.

En el acceso de los comercios se ha dispuesto de la información preventiva sanitaria, por lo que prohibir el acceso y venta a quienes incurran en omisiones es una determinación drástica asumida por los propietarios para imponer el acato a las mismas.