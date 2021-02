Comercios cierran, no hay ventas

Las tradicionales ventas de ropa, zapatos, joyería, electrónica, línea blanca, novedades, artículos de temporada y otros que suelen abundar en la Peatonal Hidalgo de esta frontera, ayer quedaron suspendidas, debido a que en los locales no había luz ni agua.

Los comerciantes expusieron que ante las bajas temperaturas enviaron a su personal a descansar. "No tenía caso que estuvieran aquí rebajando, en el frío sino teníamos luz, no podíamos cobrar y aparte no hay clientes, solo vinimos a limpiar, a ver cómo estaba la mercancía, checar que todo estuviera en orden pero nos retiraremos, se abrirá hasta nuevo aviso", mencionó Maira Ramirez, propietaria de un negocio de novedades.