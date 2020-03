Comercios abiertos pese a contingencia

Tampico, Tam. - Pese a la contingencia que se vive en torno al Coronavirus, los comercios de Tampico permanecerán abiertos y sólo reforzarán sus medidas de seguridad sanitaria.

El presidente de la Cámara Nacional del Comercio en la ciudad, Evaristo Güitrón Moreno, dijo que no pueden cerrar los negocios, pues de ahí dependen miles de trabajadores.

Y es que señala que hasta el momento las autoridades de Salud no les han dicho que tienen que cerrar al público, "si no nos dicen que cerremos, pues no cerramos, vamos a seguir atendiendo a los clientes, pero con medidas más fuertes de seguridad e higiene".

Indicó que definitivamente la afectación será mayor, pues desde que se emitió la alerta del Covid-19, las calles permanecen vacías, al igual que centros comerciales y centro de la Ciudad.

"La gente se está resguardando en sus casas, no sale, sólo para lo indispensable", dijo y agregó que quienes trabajan en comercios, se les está exhortando a extremar medidas de salud y higiene.

Indicó que los restaurantes también permanecen abiertos y sólo cuando la autoridad lo determine serán cerrados.

Reiteró Güitrón Moreno que la afectación a la economía será devastadora, pero esperan que la contingencia termine lo antes posible, y una vez fuera de peligro confían que la gente regrese a realizar las compras.

