Comerciantes pueden ya abrir, pero no tienen con que hacerlo

Cd. Victoria, Tam.- Al menos 88 comerciantes en puestos fijos y semifijos de la Zona Centro no podrán reabrir en el corto plazo debido a que no cuentan con suficiente mercancía para ofertar, esto tras casi cuatro meses de cierre por la contingencia sanitaria del COVID-19 la cual los deja descapitalizados por lo que habrán de buscar financiación externa.

"Muchos compañeros no han regresado a trabajar por falta de mercancía, falta de surtir, que no han podido conseguir apoyos para poder regresar a trabajar", dijo el representante de comerciantes ambulantes de la Zona Centro, Paulino Cortez, "muchos compañeros no han regresado a trabajar porque no han tenido dinero para surtir".

1/ 5

2/ 5

3/ 5

4/ 5

5/ 5

En el primer cuadro de esta capital se tiene el registro de 220 vendedores ambulantes en puestos fijos y semifijos, los cuales a partir de este martes podrán reabrir al cincuenta por ciento -110 puestos- de lunes a domingo hasta las 18 horas, esto según el acuerdo gubernamental publicado la noche del lunes en el Periódico Oficial de Tamaulipas.

Paulino Cortez, representante de comerciantes ambulantes de la Zona Centro.