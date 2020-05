Comerciantes imponen su ley

A nosotros nos notificaron que deberíamos cerrar hasta finales de abril, luego vimos en las noticias que sería hasta mayo, pero no han venido a notificarnos, entonces nos quedamos con lo oficial, con la visita que nos dieron las autoridades, por lo que no estamos incumpliendo ninguna ley Comerciantes

El Mañana / Staff- Por lo menos una docena de comercios considerados no esenciales sobre la calle Peatonal Hidalgo reanudaron sus actividades a partir de ayer, tras alegar que no han sido notificados para prolongar la suspensión hasta el próximo 30 de mayo y seguir así con las normas del gobierno federal.

En estos negocios se oferta ropa, zapatos, joyería, artículos en general y novedades. "A nosotros nos notificaron que deberíamos cerrar hasta finales de abril, luego vimos en las noticias que sería hasta mayo, pero no han venido a notificarnos, entonces nos quedamos con lo oficial, con la visita que nos dieron las autoridades, por lo que no estamos incumpliendo ninguna ley", explicaron comerciantes.

Con la reapertura se pretenden recuperar de la crisis económica que atraviesan por el Covid-19, desde finales de marzo, cuando fueron obligados a frenar ventas al ser considerados rubros no esenciales.

Actualmente solo hay números rojos en su panorama, ventas caídas hasta en un 100 por ciento, el despido y descanso de su personal, además de deudas, ya que los arrendadores no condonaron rentas, cuyos montos ascienden a los 50 mil pesos mensuales. "Queremos que entiendan que también tenemos familias, la necesidad de llevarles alimento a casa, somos pequeños y medianos comercios, nadie se preparo para esta crisis, pro eso aprovechamos, comenzaremos a vender", insistieron.

EL MAÑANA constató que ayer una gran cantidad de familias transitaron por este sector e incluso realizaban compras.

Los vendedores portaron cubrebocas, pedían usar gel antibacterial al ingresar, guardar distancia de por lo menos 1 metro y medio, demás de limitar los grupos de clientes atendidos.

No es parejo...

El regreso a la normalidad de estos comercios surge luego de que la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris) indicara que los centros comerciales o tiendas de conveniencia no estaban sujetos a restringir las ventas de artículos no esenciales, situación que reclaman los de la Peatonal Hidalgo. "No es justo que a ellos si los dejen vender y a nosotros no, se supone que es para que la gente no salga de casa, pero de que sirve si ellos tienen permiso e incluso pueden poner promociones, la gente quiere comprar también por necesidad", puntualizaron.

Tras un mes comenzaron a reanudar ventas, siguiendo medidas de salud.