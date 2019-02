CIUDAD DE MÉXICO.- Cuando se quiere bajar de peso lo primero que se viene a la mente son las ensaladas, este alimento contiene muchas verduras por lo que nos aportan muchos nutrientes necesarios para mantener un organismo saludable pero, ¿en realidad comer ensaladas ayuda a bajar de peso?

Las ensaladas son un alimento muy popular en las dietas ya que lo asociamos con un reducido número de calorías, esto es parcialmente cierto ya que depende de los ingredientes con los que estén hechas. Según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, 100 gramos de ensalada de lechuga con pollo tiene aproximadamente 162 calorías, mientras que la misma cantidad de ensalada con pasta tiene 357 calorías, a esto hay que sumarle los ingredientes extras como los aderezos.

Entonces, ¿las ensaladas ayudan a bajar de peso? La respuesta depende de los ingredientes que usemos en ellas, la recomendación es combinar alimentos que aporten muchos nutrientes, pero una cantidad moderada de calorías; el huevo, el pollo, el atún y otras verduras como las espinacas, los rábanos y las zanahorias son opciones ideales para crear una ensalada equilibrada.

Por otra parte, las ensaladas ayudan a sentirnos satisfechos durante el día, un estudio publicado en "Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics" asegura que comer una ensalada de baja densidad energética reduce el consumo de calorías en las comidas, lo que ayuda a bajar de peso.

Por otro lado, lamentamos decirte que los aderezos procesados contienen una buena cantidad de calorías, así que es mejor comerlas solamente con limón, solas o con aceite de oliva. No agregarle pan, tortilla frita u otros ingredientes ricos en carbohidratos. Porque de lo contrario, este tipo de ensaladas no te ayudarán a bajar de peso, al contrario, te sumarán un buen número de calorías.

Expertos recomiendan comer ensaladas en establecimientos de confianza, esto por la higiene ya que la lechuga es de los principales transmisores de bacterias, por ello hay que desinfectar bien las lechugas.

Si tu objetivo es bajar de peso es importante que lleves una alimentación saludable y balanceada, además de hacer ejercicio para tener un metabolismo activo.