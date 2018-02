Combinará Cuauhtemiña con la Pejemoña, en Morelos

Ciudad de México

Andrés Manuel López Obrador, candidato del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) a la Presidencia de la República, afirmó que combinarán la Cuauhtemiña con la Pejemoña para golear y blanquear, el 1 de julio, al equipo de los malandros.

En un mensaje a través de Twitter, el tabasqueño mostró una fotografía con el ex futbolista Cuauhtémoc Blanco, aspirante de Morena a la gubernatura de Morelos.

En su texto, López Obrador se refiere a la famosa jugada del ex delantero de la selección mexicana de futbol, conocida como Cuauhtemiña.

Pero también alude a su deporte preferido, el beisbol, cuando se refiere a blanquear al equipo contrario.

Cuauhtémoc Blanco Bravo se registró el pasado 11 de febrero como precandidato al gobierno de Morelos por la coalición Juntos Haremos Historia, integrada por los partidos Morena, Encuentro Social y del Trabajo.

El alcalde de Cuernavaca aseguró que va con todo a la contienda y sin miedo a nada.

"Tengo los pies sobre la tierra, voy con todo", dijo.

OCURRENCIA LA POSTULACIóN DE BLANCO

El coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, consideró una ocurrencia de Andrés Manuel López Obrador la postulación de Cuauhtémoc Blanco para el Gobierno de Morelos.

Acusó que quien aspira a ser Presidente del País no puede proponer a gente sin preparación para cargos públicos, por lo que, dijo, sólo piensa en ganar a como dé lugar.

"Postular a la gubernatura a alguien como Cuauhtémoc Blanco es una ocurrencia, y no se puede aspirar a ser Presidente del País con ocurrencias. No debe aspirar a ser Presidente quien está pensando en el pasado y está dispuesto a poner los Gobiernos de los estados y los municipios en manos de gente sin formación y sin preparación", reprochó el dirigente partidista.

"No puede aspirar a ser Presidente quien inexplicablemente está recolectando candidatos de cualquier color, sin importar antecedentes ni compromisos. No puede aspirar a ser Presidente alguien que sólo está pensando en ganar a como dé lugar, ganar con personajes famosos sin importar que no estén bien preparados para gobernar".

En la ciudad de Cuernavaca, en la toma de protesta del panista Víctor Caballero como candidato a Gobernador de la coalición "Por Morelos al Frente", Dante Delgado acusó que el candidato presidencial de Morena quiere ganar repitiendo los mismos vicios y las peores prácticas del PRI.

"No puede aspirar a ser Presidente alguien quien tome decisiones absurdas e incongruentes", advirtió Delgado.

También señaló que respetaba a Blanco como jugador de futbol y como tal tenía todo su reconocimiento, pero como Alcalde de Cuernavaca no pudo.

"Cuauhtémoc merece mi respeto y reconocimiento por su desempeño en la cancha, por sus jugadas, por sus goles, pero tratándose de Morelos, de gobernar, de trabajar, él no tiene la formación necesaria para hacerlo.

"El no sería alguien a quien daría la responsabilidad de gobernar el Estado de Morelos. Con todo respeto, como Presidente municipal demostró su falta de formación, de educación, de sensibilidad, ha demostrado que como gobernante no tiene proyecto, no tiene rumbo ni una idea propia ni sensata", criticó el dirigente de MC.