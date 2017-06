Combaten problema de abusos sexuales

McAllen, Tx.- Una de cada cinco mujeres que asiste a la universidad ha sufrido alguna forma de violencia sexual, por lo que el Comité Senatorial de Asuntos Estatales consideró un número de medidas para combatir el creciente problema de ataques sexuales en las universidades.

La presidenta del comité, Senadora Joan Huffman de Houston, dijo que: “El problema es más que preocupante, es estremecedor, es inaceptable y tiene que parar”, y ofreció cuatro propuestas al comité para combatir lo que llamó “la epidemia de violencia sexual en universidades”.

PROPUESTAS

Su medida SB 576 trataría de ayudar al estado a comprender la extensión del problema y combatir cierta cultura universitaria que trata de cubrir estos crímenes.

Ordenaría a todo empleado de universidad pública o privada denunciar incidentes de ataque sexual en su institución. Dirigentes de organizaciones estudiantiles, incluyendo fraternidades y hermandades, también deberán denunciar estos incidentes. Esas denuncias deberán pasar por la cadena de mando hasta llegar a los presidentes universitarios, que deberán informar a la Junta de Regentes el número de denuncias, investigaciones, la situación de las mismas y toda acción disciplinaria impartida en relación a casos de violencia sexual. Esos informes estarían disponibles al público. “Nadie podrá decir: ‘No sabíamos que estaba pasando esto en nuestra universidad, no nos dimos cuenta que el problema era tan grande’”, dijo Huffman.

CASTIGOS

La senadora añadió que para asegurar el cumplimiento, ella incluyó penas criminales por no reportar incidentes. “Tiene que tener garra y ésta debe ser cortante”, dijo. El empleado que no reporta un incidente será despedido y sometido a penas por delito Clase B, con multa de hasta mil 500 dólares y 180 días en prisión. Si la investigación demuestra intención de cubrir el incidente, la ofensa se convierte en delito Clase A, hasta con un año de prisión. Los estudiantes con cargo que no reportan incidentes de ataque sexual podrían ser suspendidos por un año entero.

MÁS PROPUESTAS

El Senador Kirk Watson ofreció otras tres propuestas pertinentes a la denuncia de violencia sexual. La SB 968 ordenaría a universidades crear un sistema mediante el cual la víctima pueda denunciar un ataque sexual de manera electrónica, que incluya un método para proteger la identidad de la víctima si así lo desea. Watson señaló estudios que muestran que el índice de denuncias está muy por debajo del número real de incidentes, tanto como un cinco por ciento del total en algunos casos. Su segunda propuesta daría amnistía a denunciantes para protegerlos de violación al código de conducta estudiantil. Por ejemplo, si la estudiante no tiene edad para consumir alcohol y es atacada en una fiesta universitaria con presencia de alcohol, que el temor a ser castigada por consumir alcohol siendo menor de edad no impida que esa persona lo reporte. La SB 969 perdonaría esa violación al código de conducta estudiantil.

Watson ofreció una tercer propuesta, la SB 970, que ordenaría a universidades adoptar una normativa de consentimiento afirmativo con respecto a la violencia sexual, y desarrollar campañas para difundir esa norma. El consentimiento afirmativo requiere que la persona esté claramente dispuesta, mediante palabra o acción, a participar en una actividad sexual; que podrá retirar su consentimiento en cualquier momento; y no podrá estar impedida o inconsciente. “Sí significa Sí, pero la ausencia de un No no significa Sí”, dijo Watson.