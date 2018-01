Combaten venta de drogas sintéticas. Cierra Procuraduría otro negocio

McAllen, Tx.- Férreo combate del procurador general de Texas, Ken Paxton contra la venta de drogas sintéticas, éste fin de semana dio a conocer del cierre de otro establecimiento dedicado a comerciar dichos enervantes.

Paxton informó que la Procuraduría General había obtenido un dictamen y orden de restricción permanente en contra de "Stop by Mart", en San Antonio, y su propietario, Sung Kyu Choe, para detener la venta ilícita de drogas sintéticas.

El propietario deberá pagar 50 mil dólares en sanciones civiles y honorarios. La orden de restricción permanente fue registrada en contra de Stop by Mart por infringir la Ley de Texas Contra Prácticas Empresariales Engañosas.

Choe comercializaba mariguana sintética en su establecimiento y engañó intencionadamente a consumidores al ponerle etiquetas a esta droga sumamente peligrosa indicando que era legal y segura.

"La Procuraduría General no va a tolerar que las drogas sintéticas sean comercializadas como si fueran seguras y legales, cuando presentan riesgos devastadores para la salud de los que las usan," dijo el Procurador General Paxton.

"La Procuraduría General va a hacer todo dentro de su autoridad para proteger a las personas de Texas contra esta amenaza creciente".

---

INVESTIGACIÓN

En 2015, agentes detectives del Departamento de Policía de San Antonio (SAPD) le entregaron citatorios a Stop by Mart después de una inspección rutinaria de la Comisión de Tabaco y Bebidas Alcohólicas (TABC). Durante una inspección, y después de recibir el informe de un ciudadano sobre la venta de substancias ilícitas en Stop by Mart, los detectives de SAPD descubrieron más de 300 paquetes de mariguana sintética preparada para la venta en la tienda de Choe. Los paquetes no mencionaban los posibles efectos secundarios dañinos y eran engañosamente etiquetados como "Certificado Legal por Laboratorio" y "Este producto no contiene ingredientes ilícitos o prohibidos."

---

REINCIDE

En 2016, otra inspección por TABC de Stop by Mart encontró 177 paquetes de mariguana sintética con etiquetas engañosas que no mencionaban las substancias peligrosas contenidas en los paquetes. Los detectives de San Antonio se dirigieron a la División de Protección al Consumidor de la Procuraduría General (CPD) con el asunto a fines de 2016, y CPD entabló una acción legal en contra de Stop by Mart en marzo de 2017.