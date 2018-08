Combaten moscos con agua y almidón. ´Veneno´, no mata a los zancudos

Río Bravo, Tam.- En diferentes colonias pero sobre todo en aquellas que se sitúan en las orillas del dren las campañas de fumigación móviles y a través de vectores, para combatir el problema de las plagas se mosquitos pero sobre todo zancudos no han servido para nada.

Dicen y lo afirman al reportero residentes y líderes de colonias como las Lomas, Integración Familias, Manuel Cavazos Lerma, Benito Juárez, toda vez que están viviendo la misma situación del ataque constante más que otra cosa de los zancudos, y aun y cuando la Secretaría de Salud refieren a los medios de comunicación que por medio del equipo de vectores y unidades móviles que proporciona la jurisdicción Sanitaria número X le viene atizando con todo.

Para familias y habitantes de esos asentamientos como doña Bertha Martínez y Concepción Tejeda tan solo por mencionar algunos nombres, se aventuran a afirmar que lo que está pasando es que en lugar de fumigar con el químico que se necesita, le están aplicando pura agua con almidón.

"Sólo una vez los hemos visto pasar con una camioneta a pie no, pero resulta que no huele a veneno sino a almidón, y nos convencimos más por que no le hicieron nada a los zancudos, como sino hubieran pasado", agregó Concepción Tejeda.

El problema para ellos sigue siendo el mismo, por que según esto no fumigan con los químicos que se deben emplear para exterminar las plagas de zancudos que son los que traen en jaque a las colonias.