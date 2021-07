Combaten contra influenza

Al respecto, la titular de la Oficina de Representación de IMSS en la entidad, doctora Velia Patricia Silva Delfín, informó que se aplicaran 426 mil 904 dosis de vacuna contra la influenza, por lo cual hizo una atenta invitación a la población a acudir a los puestos de vacunación que estarán instalados de manera semipermanente al exterior de 14 Unidades de Medicina Familiar (UMF) y hospitales.

Los puestos se ubican en la UMF No. 67 y el Hospital General de Zona con Medicina Familiar (HGZ/MF) No. 1, en Ciudad Victoria; la UMF No. 77 en Ciudad Madero; UMF No. 38 en Tampico; UMF No. 16 en Altamira; UMF No. 24 en Ciudad Mante; UMF No. 78 y UMF/UMAA No. 76 en Nuevo Laredo; UMF No. 17 en Río Bravo; UMF No. 33 y 40 en Reynosa, y UMF No. 36, 39 y 79 en Matamoros.

En tanto, a los trabajadores IMSS se les aplicarán las dosis exclusivamente en el Hospital General Regional (HGR) No. 270 y el Hospital General de Zona (HGZ) No. 15 en Reynosa; HGR No. 6 en Ciudad Madero; HGZ/MF No. 1 en Ciudad Victoria; HGZ No. 3 en Ciudad Mante; HGZ No. 13 en Matamoros, y HGZ No. 11 en Nuevo Laredo.

Previenen influenza

La doctora Silva Delfín explicó que como cada año, previo a la temporada invernal, el IMSS en Tamaulipas, se encuentra preparado para la influenza, “ya que para el Instituto es de vital importancia prevenir este padecimiento, principalmente en quienes se consideran como grupos vulnerables”.

Enfatizó en la importancia de vacunar a niños y niñas menores de cinco años, adultos mayores de 60, mujeres en etapa de gestación, pacientes con enfermedades crónico-degenerativas como diabetes, VIH, cáncer, cardiopatías, asma, obesidad, así como a todo el personal de salud, para que acudan cuanto antes a la inmunización.

En este sentido, subrayó otras medidas preventivas contra el contagio de la influenza, “como es la estrategia del lavado de manos frecuente y sana distancia, que incluye utilizar cubre bocas, procurar quedarse en casa y lavarse constantemente las manos, además de abrigarse bien, no exponerse a cambios bruscos de temperatura, procurar una sana alimentación y aumentar el consumo de alimentos que contengan vitamina C”.

Esté atento: los síntomas

- Por lo que respecta a la sintomatología de la influenza, se presenta con cuadros de dolor de cabeza, dolor de garganta, tos, congestión nasal y estornudos.

- A la par de la campaña contra influenza, los vacunadores del IMSS realizarán acciones complementarias de salud, como la aplicación de vacunas del esquema básico en niños menores de ocho años, y para toda persona que tenga pendiente de aplicar algún biológico del esquema.