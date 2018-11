Combate las plagas para salvar al agro tamaulipeco

"La ciencia tiene un método, es fría y de protocolos para descubrir y decir la verdad Premio Nacional de Sanidad Vegetal´´. José Luis Ramírez del Bosque, agrónomo.

En el campo no nada más se da maíz y sorgo, se dan héroes de carne y hueso que ayudan a salvar esas cosechas.

Su trabajo ha impactado en un millón de hectáreas que se siembran cada año, cuya derrama económica beneficia a 10 municipios del norte de Tamaulipas.

Se trata del agrónomo José Luis Ramírez del Bosque quien por sus trabajos contra plagas y hongos que diezmaban las cosechas se hizo acreedor al Premio Nacional de Sanidad Vegetal.

El Premio de Sanidad vegetal se lo entregarán el 22 de febrero del 2019, Día del Agrónomo y lo recibirá de manos de Víctor Villalobos Arámbula, próximo Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA).

Es regiomontano de nacimiento y riobravense de hace 40 años.

Luis desarrolló sistemas contra las Aflatoxinas, el Pulgón Amarillo del Sorgo(PAS) la Gallina Ciega y el Gusano Barrenador, que atacaban a estas dos gramíneas, sustento directo de 50 mil familias.

No se considera genio, pero sí científico, es distraído, su escritorio luce bien desorganizado y sostiene una pata de sus lentes con cinta scotch,

Entre sus trabajos principales son: Sistema para eliminar el hongo de las Aflatoxinas del Maíz; plagas del suelo; el Gusano Barrenador del maíz y de la caña de azúcar y la eliminación del Pulgón amarillo que ataca el sorgo.

El reflejo del trabajo de los científicos investigadores lo evidencia el costo del sorgo de una cosecha en tres años que asciende a los 4 mil 240 millones de pesos.

Lo anterior denota la importancia de la investigación científica que tiene en la agricultura.

De acuerdo a los cálculos de costo beneficio destacó que por cada peso que se invierte en la investigación y que tiene resultados favorables en zona se generan 684 pesos.

Lo anterior es un rendimiento que no lo generan los bancos, ni siquiera las ganancias petroleras de Kuwait.

LA IMPORTANCIA DEL MÉTODO CIENTÍFICO

Destacó que toda investigación en la ciencia. Tiene un hilo conductor, algo en común que garantiza el éxito de los trabajos que es el método científico, que siempre funciona.

Luis Rodríguez del Bosque, nativo de Monterrey donde estudió agronomía en la Universidad Autónoma de Nuevo León, explica:

"Todos tenemos que seguir un protocolo que se llama sistema científico, es decir, la observación de las hipótesis, después hacer los experimentos, corroborar esos experimentos y con varios ciclos de prueba, sitios de experimentación. Y después sacar los resultados y conclusiones.

"Eso es el proceso que tenemos todos que seguir y siempre buscando la verdad, tenemos siempre que decir las verdades, incluyendo cuando uno hace investigación y no se dan los resultados que uno espera, no muy favorables...Tenemos que decirlo para que alguien más no lo vuelva a repetir; entonces cuando uno cree que está descubriendo algo interesante y al final de cuentas no resulta así, también tenemos que publicarlo y tenemos que decirlo para que no se vuelvan a ir por ese lado y buscar otros caminos".

Rodríguez del Bosque ha hecho una serie de investigaciones exitosas y que le ha dado frutos a la agricultura de la región que abarca un millón de hectáreas: 300 mil que son de riego y 700 mil de temporal en 10 municipios del norte de Tamaulipas.

Dijo que son 4 investigaciones las que considera las más importantes: Plagas del suelo, Gusano Barrenador del tallo, Aflatoxinas y Pulgón del Sorgo.

Considera que su trabajo es hacer el bien para que el productor del campo tenga un peso en el bolsillo.

Asimismo su vocación de investigador científico lo llevó a escribir 8 libros, 40 capítulos y 120 artículos científicos.

Rodríguez pertenece a la Academia Mexicana de Ciencias y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores.

Orgulloso habla de su trabajo, de su vocación de que la ciencia se dedique a hacer siempre un bien para alguien.

Define a las ciencias como exactas, como concretas, sin dobleces y de resultados.

Calificó a la ciencia como fría, no es un poema, es muy seca y seria, donde no caben las especulaciones, "la ciencia es ética e inobjetable."

Recibió ya reconocimiento por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y recientemente fue objeto de un homenaje de su Alma Mater en la UANL.

Contra lo que el reportero esperaba en su contestación, el hombre de ciencia dijo que la agricultura no es la "gallina de los huevos de oro" porque cada año es una lección, se tiene que cuidar, alimentarla y reiteró que cada año que pasa es una lección que nos da.

Finalmente sentenció que espera que el gobierno del presidente electo Andrés Manuel Lopez Obrador apoye al campo y sus productores.

En números. Los trabajos de investigación en la agricultura, concretamente en sorgo en la región generaron más de 4 mil millones de pesos en tres años.