Combate a feminicidios

"Desde esta frontera se van a controlar todas las cámaras, será algo muy importante que nadie podrá arrebatarnos, nosotros vamos a seguir trabajando para que en dos o 10 años más no existan riesgos".

De gira de trabajo en esta frontera, el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca informó que en el 2020 se contará con una Fiscalía Especializada en Feminicidios y contra la Violencia Sexual Infantil, además de comenzar con la construcción de un nuevo centro de vigilancia C5, cuya inversión alcanza los 5 mil millones de pesos.

El primer organismo fue anunciado luego de que el mandatario señalara que la violencia ejercida hacia las mujeres es un tema prioritario en el estado y aunque no consideró necesario aplicar una alerta de género, expuso que la nueva dependencia dará atención, seguimiento y respuestas a las víctimas.

"De acuerdo a datos de la federación no formamos parte de los estados más violentos en cuanto a feminicidios, por lo que no podemos estigmatizarnos, pero vamos a darle seguimiento a todas las denuncias; es muy común que muchos se hagan a un lado con esta problemática, nosotros no, vamos a hacer cada cosa que nos corresponde", garantizó.

Esta área será administrada por la Fiscalía General de Justicia que desde hace un par de semanas comenzó a trabajar en el proyecto.

En cuanto al proyecto del C5 donde se invertirán alrededor de 5 mil millones de pesos, mencionó.

"Seremos el estado de mayor vigilancia y más seguro del país; hoy hemos reducido muchísimo los incidentes, más aún con esta tecnología que vamos a adquirir, es un instrumento adicional para que nuestros policías tengan un mejor desempeño y para que la población se sienta más segura", dijo.

Se tiene proyectado adquirir por lo menos 4 mil 500 cámaras de vigilancia que serán distribuidas en los 18 municipios de mayor población, habrá arcos de vigilancia y 10 bases centrales de apoyo carretero en los tramos con mayor tránsito.

Al ser Reynosa la ciudad más importante de Tamaulipas, aquí se ubicará la central.

El mandatario estatal recordó que estos dos nuevos proyectos se suman a la adquisición de tres helicópteros que llegarán durante el primer bimestre del 2020.

El segundo centro de Bienestar y Paz en Reynosa fue inaugurado ayer en la colonia Aquiles Serdán. Es un inmueble que cuenta con espacios de recreación como canchas deportivas, salones para talleres, cuartos de atención, asesoría jurídica y de convivencia familiar.

El proyecto que forma parte del plan "Unidos por Tamaulipas" fue descrito por el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca como una herramienta eficaz para reconstruir el tejido social.

"Aquí tienen qué venir las familias a convivir de forma sana, tenemos un espacio para que se proyecten películas; ya comprometimos a los diputados para que traigan comida, este complejo es suyo, aprovéchenlo, cuídenlo porque una de la prioridades son las familias", destacó.

El primer Centro de Bienestar y Paz se ubica en la colonia Villa Diamante. Desde su funcionamiento ha atendido a cientos de familias, por lo que la expectativa es duplicar a la población beneficiada.