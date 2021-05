Comapa al patíbulo

"Se encontró personal en nómina hasta por un número de 70 empleados que no laboraban en diversas áreas, principalmente en el Centro Integral de Atención Ciudadana, mismos que no fueron reconocidos por la titular, tampoco se encontró evidencia de que las administraciones anteriores realizaron un informe anual de actividades, donde se rinden cuentas, por eso consideramos que es procedente que se obtengan y se evalúe toda la evidencia necesaria, para garantizar una gestión pública adecuada", expuso el regidor Pastor Ignacio Lozano Higa, encargado de la comisión.

Entre las anomalías aparecen la falta de informes de cumplimiento, resultados de los estados financieros, el avance en las metas establecidas, obras, erogaciones de las mismas, programa anual de labores, presupuestos y egresos.

La aprobación incluye la revisión a todas las sedes de Comapa en Reynosa, como las de la colonia Jarachina, Longoria, Bermúdez, Plaza del Río, Las Fuentes, La Joya, Ribereña, así como la de carretera a San Fernando.

"Se deberá evaluar si la gestión financiera y contable fue la correcta y si el presupuesto se ejerció conforme a las normativas aplicables a los años 2018, 2019, 2020 y 2021", agregó el regidor.

El dictamen fue aprobado tras varios cuestionamientos e intervenciones de los miembros de Cabildo, pero finalmente quedó con 17 votos a favor, incluyendo el de la alcaldesa Maki Esther Ortiz Domínguez, 1 abstención de la regidora Martha Patricia Rubio, y 4 en contra: de los regidores Diego Quezada, Erika Lorena Saldaña, Alejandro Alberto Ortiz y Myriam Guadalupe Ramírez Martínez.

Estos últimos votos estuvieron motivados por falta de información en el tema y la consideración de que la auditoría tiene interés electoral, al estar vigente el período de campañas políticas.

¿Y LOS 70 EMPLEADOS?

De acuerdo con declaraciones de Alfonso Gómez Monroy, gerente general suplente, los 70 trabajadores denunciados como "aviadores" forman parte de la nómina en áreas como el Centro Integral de Atención Ciudadana, comunicación social, cultura del agua, relaciones públicas, altos consumos, cárcamos, entre otras.

Por lo que durante su intervención mencionó: "Son muchas gentes que estamos viendo que no están en funciones, no están en ningún lugar, por eso yo también pedí que se realizara la auditoría, porque quiero saber qué es lo que está pasando como gerente entrante, tengo la necesidad de transparentar todas las áreas, ya que no hay datos, necesito saber dónde estoy sentado".

Aunque no se habló de a cuánto recurso ascienden los pagos de este grupo, se explicó que los "trabajadores fantasma", están distribuidos en diversas sedes.

LLEGAN AUDITORES

La semana pasada trabajadores de la Auditoría Superior del Estado de Tamaulipas, arribaron al Ayuntamiento de Reynosa para comenzar una nueva auditoría que se enfocará a todas las áreas, como parte de un proceso por el que deben atravesar los 43 municipios de Tamaulipas, previo a realizar el cambio de poderes y como un acuerdo del Congreso estatal.

La alcaldesa Maki Esther Ortiz Domínguez dijo que este proceso es respetado, por lo que los titulares de área y personal municipal, se encuentra coperando conforme a la ley.

"Desde hace más de 6 días se está haciendo este trabajo en todas las áreas y por supuesto no consideramos que esto sea electoral", declaró.

...Y ACLARA MAKI: ´NO SON 70, SON 85´; ¡Y LES PAGAN UN MILLÓN CADA MES!

-Tras la decisión del Cabildo de Reynosa para auditar a las últimas cuatro administraciones de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Comapa), la alcaldesa Maki Esther Ortiz Domínguez expresó en su cuenta de Twitter que no son 70 los "aviadores" encontrados, sino un promedio de 85, en su mayoría adscritos a la nómina del Centro Integral de Atención Ciudadana (CIAC).

Además informó que el recurso mensual que en conjunto se invierte asciende a un promedio de 1 millón 94 mil pesos.

-"El gerente de Comapa nos informó a mi y a los miembros de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado que fueron detectados 85 aviadores adscritos al CIAC, personas que no reconoce haber visto la propia encargada del área", escribió la munícipe.

-La auditoría a la Comapa de Reynosa será realizada por órganos internos y de acuerdo al dictamen aplicará a todas las sedes.