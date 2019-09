Comando mata a cinco en terminal de Cuernavaca

Cuernavaca, Mor.

Al amparo de la madrugada, un grupo armado esperó pacientemente a sus víctimas afuera de una terminal de autobuses, y cuando llegaron, cruzaron a pie la avenida Morelos sur para disparar contra sus objetivos.

El ataque fue contra seis jóvenes, de los que murieron cinco; el sexto fue llevado a un hospital, donde se encuentra custodiado por la Guardia Nacional para impedir una nueva agresión, informaron autoridades del estado.

Fuentes alternas a la investigación confirmaron que entre las víctimas se encuentra Gabriel León Villa, "El Gaby", supuesto líder del Cártel Gente Nueva, un grupo delictivo que tiene presencia en el estado al igual que "Los Rojos", el "Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)", "Tlahuica", "La Familia Michoacana", "Los Maya" y "Los Linos".

La emboscada fue captada por cámaras de video de centros comerciales de la zona y en las imágenes se ve cuando cuatro hombres bajan de un auto estacionado en una agencia de alquiler y corren hacia un grupo de jóvenes que se dirigen a la terminal de autobuses Estrella de Oro, cuyas corridas principales son hacia ciudades de Guerrero.

La Fiscalía General del Estado detalló que realizaron el levantamiento de los cinco cuerpos; tres de ellos en el área de estacionamiento, uno afuera de la terminal y uno más en el área de andenes.

El gobernador del estado, Cuauhtémoc Blanco, informó que los hechos ocurrieron entre las cuatro y cinco de la mañana, y en su opinión, el recrudecimiento de la violencia en el estado —cuyo saldo arrojó 17 homicidios dolosos el fin de semana— es resultado de la detención de Santiago Mazari, "El Carrete".

El mandatario estatal afirmó que en Morelos hay policías, alcaldes, fiscales y hasta jueces vinculados a la delincuencia organizada, lo que impide tener éxito en la lucha contra la inseguridad pública y dijo tener pruebas contra funcionarios de administraciones pasadas que estuvieron relacionadas con las organizaciones delictivas.

"No puedo dar los nombres y ya actuaremos en consecuencia, pero no me voy a quedar callado porque hay policías municipales, estatales, jueces, fiscales, es una bola de corrupción enorme", indicó.

El gobernador descartó que su administración vaya a pactar con la delincuencia como ocurrió en el pasado, pues generó el asentamiento de células criminales que ahora dejaron de recibir el respaldo oficial.

"Le pido a la gente que me den la oportunidad, porque ya estuvo bien, así no se puede trabajar, nosotros no podemos hacer las cosas con gente involucrada con el crimen organizado", declaró.