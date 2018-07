Comando armado asesina a 11 personas en bares de Nuevo León

Monterrey, México.

Las autoridades no informaron cuántas de las víctimas eran clientes en los establecimientos atacados.

Poco después de las 00:20 horas de ayer, se reportaron balaceras en diferentes puntos del área metropolitana.



Dos horas antes, tres hombres habían sido lesionados a balazos cuando se encontraban afuera de dos bares, en el Centro de la Ciudad.



El ataque más fuerte fue en el Bar Rancho Viejo, ubicado sobre Camino a Rancho Viejo, en la Colonia Los Nogales, en Juárez.



En ese lugar, un grupo de delincuentes irrumpió en el bar y acribilló a cinco hombres y una mujer.



Uniformados de la Policía de Juárez, al confirmar la masacre acordonaron varias calles a la redonda, mientras esperaban la llega de agentes del Grupo de Homicidios de la Policía Ministerial.



No se precisó cómo se cometió el ataque, sólo se dijo que los delincuentes bajaron de dos vehículos, y cuatro de ellos entraron y comenzaron a disparar contra las víctimas.



En el bar se encontraban más personas, pero se fueron antes de que llegara la Policía.



Casi a la misma hora, en Guadalupe, los criminales ejecutaron a dos hombres que se encontraban afuera de un bar.



La doble ejecución fue reportada en el Bar Bohemio, ubicado sobre la calle San Luis Potosí y Bulevar Acapulco, en la Colonia Cañada Blanca.



En ese lugar, los delincuentes, se estacionaron frente al antro y uno de ellos disparó contra los hombres que se encontraban afuera del lugar. No se precisó si eran trabajadores del negocio.



Otro ataque, también a la misma hora, movilizó a los cuerpos de auxilio en el norte de Monterrey, en donde reportaron dos muertos y una lesionada.



El ataque a balazos fue reportado en el bar La Mitotera, ubicado sobre la Avenida Aztlán en su cruce con Bartolomé Mitre, en la Colonia San Bernabé.



Los criminales asesinaron al portero del negocio y en el interior del antro hirieron a otra persona, quien falleció en su ingreso al Hospital Universitario.



En ese sector, a unos metros de La Mitotera, los delincuentes dispararon contra otros dos antros, pero no se reportaron heridos.



Minutos antes de los últimos tres ataques, también en Monterrey, pero en la Colonia Caracol, un hombre fue ejecutado y cuatro más resultaron heridos.



Los delincuentes atacaron el bar Wichos, ubicado sobre la Avenida Chapultepec y Décima Zona.



Una fuente allegada a las investigaciones dijo que los ataque a los bares desde la noche del sábado están relacionados.

