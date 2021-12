Colosio, buen candidato para 2024.-Samuel García

En entrevista en el marco de la Convención Nacional de Movimiento Ciudadano, indicó que su partido está listo para dar la batalla rumbo a la elección presidencial.

Subrayó que MC debe estar orgulloso de que hoy se le señale con posibilidades de ganar esos comicios, ya que en el pasado no se le consideraba capaz de ganar una Gubernatura.

Recordó que hoy muchas encuestas lo ponen a él, al Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, y al Presidente Municipal de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas, como posibles candidatos presidenciales.

"Hoy en muchas encuestas pues hay perfiles como el de Luis Donaldo Colosio, como el de mi amigo Enrique Alfaro y como el de un servidor, eso no es más que motivo de orgullo", reiteró.

García dijo que si bien no se baja de la carrera presidencial, esto tampoco lo distraerá de sus responsabilidades en Nuevo León.

"No me bajo ni me subo, estoy concentrado en Nuevo León y para mí hoy el mensaje importante que hay que lanzar desde Movimiento Ciudadano es que Movimiento Ciudadano es el futuro y que va a gobernar al País", expresó.

El Mandatario estatal reiteró su llamado a la unidad y a no dividirse en tribus ni fracciones, como paso con lo que llamó "la vieja política".