Colonias en el olvido total

Nuevo Progreso, Tam.- Con siniestro que se expandió a varios domicilios y calles intransitables, residentes de la colonia más populosa de Nuevo Progreso como lo es La Jardín, viven las de caín a diario, toda vez que se encuentra en pleno abandono ante la mayor parte de las calles que se encuentran en pésimo estado, sumado a la falta de luminarias y otros factores.

La entrada a ese segmento de la población nada más se termina el tramo de pavimentación que se elogió desde la administración anterior, y es un total desastre como lo confirma don Arnulfo Salazar residente de la colonia.

“Ya se plano estamos olvidados de todo tipo de programas, las calles están bien pozudas ya transitar resulta muy difícil, los carros se dañan a cada rato, no se diga cuando llueve, y por si fuera poco hay quemazones de casas, no se diga cuando llueve las cosas se ponen cada vez peor, y ni a quien pedirle ayuda, nadie nos escucha ni está haciendo nada, no hay programas para nada que mejoren la colonia”.

Y es que tan solo lo que representa la entrada a ese asentamiento es bastante tétrica y deprimente, sumado a que otras arterias principales que colindan con colonias como el mezquital y otras más, que en el caso es Las Flores, los hoyos se cuentan por cientos, el panorama es desolador.