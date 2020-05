Colonias aún sin energía eléctrica

Río Bravo, Tam.- El apagón que sumergió a medio Río Bravo en la penumbra la noche del martes, madrugada del miércoles, se prolonga hasta la mañana del jueves 7 de mayo, cuando algunas colonias de la región centro-norte, continuaban sin luz.

Las lluvias que se suscitaron la tarde del miércoles, retrasaron las labores de reparación en la sub-estación dañada en brecha 109 con 26, donde estalló un transformador, las cuales fueron reanudadas después de las precipitaciones.

Blanca Martínez Estrada, una de las afectadas dijo a este medio "Nos podría a ayudar difundir, por favor, que todavía no tenemos luz en las colonias Manuel Ramírez, Estero, Valle de Leones, Roberto Guerra y Benito Juárez, tal vez y así si nos hagan caso ya vamos para el tercer día y no hay no para cuando, ya en la mayoría llegó, en casi todas hay luz y solo nuestras colonias no, le agradecería bastante", dijo en testimonio la joven residente de los sectores afectados.

Por la tarde del jueves, un rayo que cayó en la zona Centro, dejó por varias horas sin energía eléctrica al primer cuadro de la ciudad, lo que se puso de relieve en las sucursales de almacenes como Elektra o Coppel, quienes suspendieron labores.

Poco antes de las 11:00 horas del jueves, algunos sectores volvieron a tener energía eléctrica, como el caso de la Victoria Cardenista y Roberto Guerra, pero aún restaban asentamientos populares que sobrepasaban las 36 horas sin el servicio.

A marcha lenta se reanudaron las reparaciones en subestación de brecha .