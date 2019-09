Colombia denunciará a Venezuela por amparo de "terroristas"

BOGOTÁ.

Reportes de inteligencia filtrados indican que el gobierno socialista del presidente Nicolás Maduro ampara a rebeldes colombianos en territorio venezolano, información que coincide con evidencia que funcionarios colombianos señalaron que presentarán este mes ante Naciones Unidas.

La revista colombiana Semana publicó el domingo un artículo que cita documentos que presuntamente muestran que un funcionario militar venezolano de alto rango ordenó a los generales brindar apoyo al llamado "Grupo Rojo" en zonas de entrenamiento en Venezuela.

Las acusaciones se hacen mientras aumentan las tensiones entre ambos países después de que el presidente colombiano Iván Duque acusó a Maduro de ofrecer un sitio seguro al que fue el principal negociador de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) quien anunció que volvería a las armas.

Uno de los documentos con fecha del 9 de agosto está firmado por el almirante Remigio Ceballos, el segundo con mayor rango en el ejército venezolano, y dirigido a comandantes militares regionales.

En dicho documento, transmitiendo lo que él dice que fueron instrucciones directas de Maduro, Ceballos ordena a sus subordinados no entrar en conflicto con el "Grupo Rojo en las zonas de entrenamiento" al interior de Venezuela. También instruye a miembros de la guardia nacional en cuatro estados a ofrecer apoyo logístico y de entrenamiento a los rebeldes.

Según el reporte, "Grupo Rojo" es la forma en que denominan las fuerzas de seguridad venezolanas a las miembros de las FARC y del Ejército de Liberación Nacional (ELN), también colombiano, ambos clasificados como una organización terrorista por Estados Unidos y la Unión Europea.

Ceballos publicó un mensaje en Twitter diciendo que los documentos presentados por la revista "perro de guerra" Semana eran falsos. Agregó que las fuerzas armadas venezolanas diario combaten a los grupos guerrilleros ilegales de Colombia.

Citando cuestiones de seguridad nacional, Semana no reveló cómo obtuvo los documentos venezolanos y sólo publicó extractos muy editados. The Associated Press no pudo verificar la veracidad del artículo.

Sin embargo, el ministro colombiano del Exterior, Carlos Trujillo, dijo el lunes que los documentos coinciden con la información que su gobierno conservador ha reunido que muestra que Maduro ha violado constantemente una resolución de 2001 del Consejo de Seguridad de la ONU que prohíbe apoyar a grupos terroristas. Dijo que Duque presentará la evidencia este mes en la Asamblea General de la ONU.

"El régimen de Maduro ahora favorece y ampara organizaciones terroristas en su territorio para que desde allá delincan contra Colombia", dijo Trujillo durante una entrevista el lunes con Blu Radio.

Las acusaciones, para las que Duque hasta ahora ha proporcionado poca evidencia, provocaron que Maduro desplegara misiles contra aeronaves y ordenara ejercicios militares a lo largo de la frontera occidental de Venezuela con Colombia que están por empezar el martes.

En general, las autoridades colombianas calculan que hasta 1.000 rebeldes del ELN _un 40% de la fuerza combatiente del grupo_ operan desde Venezuela, en donde planean ataques como el estallido en enero de un coche bomba en la academia policial de Bogotá que mató a más de 20 personas, en su mayoría jóvenes cadetes.