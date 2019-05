Colocan pendones sin debido permiso

Matamoros, Tam.- Aprovechando que muchas casas se encuentran abandonadas, integrantes de las diferentes campañas políticas de los candidatos a las diputaciones locales, instalan publicidad sin pedirle permiso a nadie.

De la noche a la mañana empiezan a aparecer anuncios publicitarios de los candidatos a las diputaciones y sin importar que compartan el mismo espacio aunque sea de diferentes partidos políticos.

Y es que aprovechándose de que nadie les dice nada, pues no hay persona alguna en las viviendas, quienes forman parte de las campañas de los candidatos instalan lonas ya sea chicas o grandes en los portones de dichas casas.

Aunque algunos vecinos de los que cuidan las casas, les han advertido que no las pongan porque no tienen permiso, aprovechan cuando ya no hay nadie a la vista para rápidamente instalar su publicidad.

Y es que hoy en día es difícil que en algún hogar les den oportunidad de colocar su publicidad, pues muchas personas ya se consideran apolíticas y no quieren identificarse con ningún partido político o con un candidato.