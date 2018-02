Colocan chips contra abigeo. Programa piloto de la Sagarpa

Tampico, Tam.- La colocación de 400 mil chips al ganado de los estados de Sonora, Chihuahua,Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas para identificar de manera tecnológica al ganado para prevenir abigeato se llevará a cabo en un programa piloto que implementará la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

Francisco Gurría, coordinador de la Sagarpa, explicó que para Tamaulipas se prevé la colocación de 120 mil chips que tienen un costo cada uno de 40 pesos que deben de colocar los ganaderos a su hato para evitar que la contratación de personal externo les cause algún costo.

"El abigeato y poder tener elementos de productividad y ser más competitivos.Por ejemplo aquí en Tampico tenemos una instalación donde podemos medir lo que comen todos los días las vacas, ganado,los becerros y ver cuánto incrementan de peso diario más lo quede comen y poder seleccionar los mejores animales que tienen esa conversión comer menos y subir más de peso, justo lo que no quieren las mujeres ni los hombres"

Gurría considero que el abigeato no impacta de manera considerable en el país. Sin embargo, señaló que un solo caso provoca incertidumbre.

"Un solo caso genera mucha incertidumbre un solo caso no necesita 10 o 100, es suficiente para crear un ánimo y ambiente de incertidumbre y zozobra que decir oye me estoy dedicando a una actividad que es sujeta a que haya una travesura que interrumpa una actividad de generación de recursos por eso que estamos tratando con autoridades de todo tipo en caminos, federales, estatales estemos sujetos que eso no ocurra".

Así mismo, dijo que este nuevo sistema permitirá conocer las condiciones del hato ganadero y también reducir el robo de animales de manera considerable. Señaló que será entre mayo y junio cuando la colocación de chips se lleve a cabo a nivel nacional en los estados antes mencionados.