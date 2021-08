Colin Jost habla sobre las razones detrás de la revelación de su matrimonio

En lugar de dar la noticia a través de sus representantes o dársela a un medio de comunicación, la organización benéfica de alimentos Meals on Wheels America anunció la noticia en las redes sociales, lo que le dio atención mundial durante la pandemia.

"Scarlett quería encontrar una forma de hacer algo que tuviera otro tipo de significado o que pudiera ayudar de alguna manera", dijo Jost recientemente a The Associated Press mientras promocionaba su última película, "Tom and Jerry".

El copresentador del segmento "Weekend Update" en "Saturday Night Live" dice que la pareja quería marcar la diferencia con sus felices noticias.

"Hablamos sobre lugares en los que nos encantaría ayudar, y Meals on Wheels estaba en la parte superior de nuestra lista, el hecho de ofrecer alimentos muy básicos a las personas que lo necesitan parece la forma más básica de ayudar", dijo.

En su última película, una nueva versión de "Tom and Jerry" que combina animación con acción en vivo, Jost interpreta a un novio en una elaborada boda de alto perfil en un lujoso hotel.

Disparado antes de sus propias nupcias, Jost aprendió algo de la experiencia.

"Mi personaje obviamente se está exagerando en un intento por complacer a su novia e impresionar a su padre", dijo Jost. "Aprender sobre la comunicación y tratar de anticiparme a lo que su pareja quiere o necesita en diferentes momentos, creo que es la lección más importante que aprendí".