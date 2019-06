Colin Jost, el discreto y gracioso prometido de Scarlett Johansson

Hasta el anuncio de que la Viuda Negra de Los Vengadores iba a sumar su tercer matrimonio había que buscar la fotografía de Colin Jost para identificar al novio y poder decir: "¡Ah, ese, el de Saturday Night Live!". Su nombre no es una marca registrada como la de su prometida, la actriz Scarlett Johansson. De hecho, a Colin Jost se le suele criticar que es un tipo común, del montón, no especialmente bueno ni malo en lo que hace, que es formar parte desde 2005 del selecto elenco de uno de los programas estrella de la televisión norteamericana: el sarcástico y crítico con la actualidad Saturday Night Live (SNL, siglas en inglés). Lo que no es poco si realmente fuera un tipo más.

En ese programa conoció a la que en un futuro muy cercano, pero sin especificar fecha, será su primera esposa. A sus 36 años, Jost, neoyorquino de formación católica, tiene la bendición de alguna gente muy poderosa de la industria televisiva. Adorado por Tina Fey, la gran imitadora de Sarah Palin contrató a Jost a la edad de 22 años, recién salido de las venerables aulas de Harvard. Lorne Michaels, el creador y patrón de SNL, mantiene temporada tras temporada a Jost en nómina a pesar de que el público del programa se divide entre amantes y detractores del recién prometido.

Se diga lo que se diga, Jost es un tipo con suerte. Desde muy joven el éxito no le es ajeno. Durante su etapa universitaria, al estipendio familiar añadió más de 5.000 dólares que ganó por su participación en una versión universitaria del concurso El eslabón más débil.

Desde sus comienzos como guionista del programa de NBC, Jost ha ido escalando puestos durante los últimos cinco años. Junto a Michael Che, Jost está ahora al frente del segmento que se ocupa de traducir en clave de humor algunas de las noticias más curiosas de la semana: el Weekend Update. Tras esa mesa de noticiero falso se sentaron antes figuras de la talla de Bill Murray, Chevy Chase, Jimmy Fallon, Seth Meyers y, por supuesto, Tina Fey.

La cara de eterno niño bonito privilegiado persigue al actor nacido en Staten Island (Nueva York), quien ha sido criticado por su insensibilidad ante problemas sociales o tildado por algunos de ser "demasiado blanco". Con un cuidado tupé, del que baila un mechón cada vez que no puede contener la risa ante sus propias bromas, el también actor ha pasado toda su vida profesional en el seno de SNL. Aunque el humor ya lo llevaba en el currículo. Recién estrenada la veintena, Jost fue presidente de la publicación humorística Harvard Lampoon, cuyo origen se remonta al siglo XIX.

Fue en los estudios de SNL donde conoció a uno de los símbolos sexuales modernos de Hollywood. La actriz de Lost in Translation es casi una habitual del programa nacido en 1975, del que ha sido invitada especial cinco veces. Y lo que empezó siendo una amistad va a acabar con campanas de boda. Si para él es su primera, para la Natasha Romanoff de Los Vengadores será su tercera. Johansson, de 34 años, estuvo casada anteriormente con el actor Ryan Reynolds y el periodista Romain Dauriac, con quien tiene una hija de cinco años.

Pero a pesar de que son pareja sentimental desde 2017, Jost y Johansson se han dejado ver juntos en contadas ocasiones y sellaron su romance con la etiqueta de bajo perfil mediático. Las alarmas saltaron tras ser sorprendidos besándose en una fiesta de SNL en mayo de 2017. Pero la primera vez que posaron como pareja fue en la gala de los Met 2018, en la cual desfilaron de la mano por la alfombra roja para deleite de los fotógrafos. Su aparición más reciente fue hace un mes en Los Ángeles, durante el estreno de Vengadores: Endgame, donde Johansson interpreta a la Black Widow, uno de los famosos personajes de la franquicia de Marvel. Al lado de la actriz estaba, ya con marchamo oficial de novio, Colin Jost, el actor con cara de niño. Ese de Saturday Night Live.