Colegios particulares no reanudarán clases presenciales

Colegios particulares de Reynosa, anunciaron y confirmaron a El Mañana que no reanudarán clases presenciales el 1 de marzo, tal como anunció la Asociación Nacional de Escuelas y Colegios Particulares, lo anterior es una arriesgada y mortal decisión ante la incidencia alta aún de contagio y decesos por COVID-19. Ovidio Garza, coordinador de Relaciones Públicas del Colegio Reynosa, declaró consultado por El Mañana, que es una preocupación la salud de los Niños y no puede anteponerse por cuestiones monetarias o de permanencia de clientela, descartó que retornen a clases presenciales, pues dijo que no hay condiciones adecuadas ante la Pandemia, también expuso que continúan con el modelo educativo virtual desde casa y con apoyo de plataformas digitales sin riesgo para los estudiantes, expuso que mantendrán estrecha coordinación con las autoridades oficiales de educación y esperar lineamientos de prevención y seguridad sanitaria sin arriesgar la salud de los niños y jóvenes.