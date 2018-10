Coldplay lanza adelanto del documental "A head full of dreams"

La banda británica Coldplay lanzó un adelanto de lo que será "A head full of dreams", una serie documental con imágenes filmadas durante sus 20 años de trayectoria.

En el material fílmico el público conocerá los momentos más importantes y las tensiones que el cuarteto de pop rock y rock alternativo ha vivido a lo largo de dos décadas, así como la trasformación de cada uno de sus miembros, de acuerdo con la información que la agrupación dio a conocer en sus redes sociales.

El documental será proyectado en varios cines alrededor del mundo, "en una noche especial", el 14 de noviembre, y a partir del 16 del mismo mes podrá verse a través de la plataforma de entretenimiento Amazon Prime Video en Reino Unido, Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda para posteriormente estar disponible a nivel mundial.

El filme fue dirigido por el cineasta británico Mat Whitecross, quien conoce a la formación musical desde sus inicios, y ha dirigido los videos para temas como "Paradise", "A sky full of stars" y "Adventure of a lifetime", escribió la agrupación en su página oficial.

Con la llegada de "A head full of dreams", la banda liderada por Chris Martin también lanzará tres nuevas grabaciones en vivo: el "cover" "Beein´ alive", de The Bee Gees, que interpretaron junto a Barry Gibb durante su presentación en el Festival Glastonbury 2016; "Us Against the World", desde Alemania, y "Don´t Panic", captado en París.