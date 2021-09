Colapso en la Línea 12, por una falla en la construcción durante gobierno de Ebrard: Sheinbaum

L12: Vicios de construcción, el origen de la tragedia

La morenista repitió dos veces la lectura de la conclusión principal del Dictamen Final de la empresa y añadió: "Hay otros temas que vienen –con toda transparencia– en el dictamen, pues que evidentemente están a revisión de cualquier experto en el tema, cualquier ciudadano o ciudadana, obviamente experto en el tema. Pero el elemento sustantivo es una falla en la construcción".

E insistió: "Eso, obviamente, lo tiene que determinar ya en la parte autónoma la Fiscalía –las implicaciones que esto tiene–, pero es muy claro el dictamen, y está a la vista de todo público y ahí pueden ver también pruebas que se hicieron de materiales, etcétera".

"Dentro de la norma", falla detectada antes: Sobse

Ayer, en conferencia de prensa, Gabriel Regino, abogado del exdirector del Proyecto Metro Enrique Horcasitas y otros 14 exfuncionarios de ese organismo creado por Ebrard Casaubón para supervisar la construcción de la Línea 12, destacó que, según el Dictamen de DNV, desde 2017 se tenían detectadas deformaciones en la zona del colapso del pasado 3 de mayo, por lo que de haberse atendido se pudo evitar la tragedia.

En respuesta, este miércoles el titular de la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse), Jesús Esteva, aclaró que esa información ya existía y que dicha irregularidad estaba "dentro de la norma".

"Esa información DNV la procesa y determina que tiene 7.23 centímetros de deflexión en 2019 –a partir de estos vuelos que se hacen–; sin embargo, el Reglamento de Construcciones del Distrito Federal, para un claro de 30 metros, contempla que una deflexión pudiera llegar –como deflexión máxima– a hasta 13 centímetros. Entonces, dentro del rango de las deflexiones que marca el reglamento, estaría la que está observando DNV. Esto es importante mencionarlo", explicó.

Y agregó que esa irregularidad, "ante una inspección visual, era imposible de detectar".

El titular de la Sobse remató así el argumento de Sheinbaum: "DNV lo marca como un hallazgo, pero no es la causa del colapso. La causa del colapso tiene que ver con las deficiencias en los procedimientos constructivos".

Evita debate y pide no politizar

El litigante Gabriel Regino también cuestionó la validez del dictamen de DNV en el sentido de que se rompió la cadena de custodia de tres muestras de concreto tomadas de la "Zona Cero" que DNV envió a Ohio, Estados Unidos, para su análisis.

Cuestionada al respecto, Sheinbaum Pardo eludió responder al tema y pidió no politizar.

"Yo no voy a entrar a un tema de debate de este tipo. Confío en la empresa DNV –por la reputación que tiene–, han hecho un trabajo... He tenido oportunidad de entrevistarme con algunos de los ingenieros. El equipo –principalmente de Protección Civil– se ha entrevistado con una cantidad muy, muy importante de diversas disciplinas de ingeniería que están desarrollando este proyecto; se hicieron una cantidad de modelos muy importantes".

Siguió: "Esta es la conclusión que ellos tienen y hay otra parte que tiene que ver con lo penal. En esa parte... yo no me voy a meter en este debate particular, repito, hay quien sí puede hacerlo, hay un experto en estructuras –es el secretario de Obras, él puede hablar con todo detalle de este tema–, y creo que hay que tener toda la transparencia y leer el dictamen que se presenta".

Sobre los cuestionamientos del abogado de Horcasitas Manjarréz por la contratación de DNV, agregó: "Él está totalmente en su derecho de dar su opinión. Nosotros lo hacemos de una manera muy profesional –y por eso no entramos a un tema político ni mucho menos–, porque me parece que esto no se puede politizar de ninguna manera; este es un tema técnico –así lo veo yo– en términos de la reconstrucción de la Línea 12 y cada quien está en su derecho de plantear lo que le corresponda".

Finalmente, Sheinbaum recalcó que a su gobierno le corresponde actuar de manera "profesional, honesta y completamente transparente" en la atención a las víctimas y la rehabilitación de la Línea 12.