Colapsan puentes filas kilométricas. Escala la saturación vehicular

El Mañana / Staff.- Bajo temperaturas extremas rozando los 40 grados centígrados de sensación térmica, las largas filas de penitencia en los puentes internacionales de Reynosa para cruzar al Valle de Texas continúan con asfixiantes tiempos de espera de entre 2 a 4 horas.

Este calvario vial en los cruces binacionales, originado por la reasignación del personal en los módulos de internación estadounidense en el marco de la crisis migratoria, ha ido escalando en esta frontera pese a que las autoridades habían anunciado que el flujo vehicular disminuiría previo al periodo vacacional, y no obstante la situación sigue complicándose.

El fenómeno se hace más evidente para quienes buscan llegar al Valle de Texas a través de la vía Reynosa-Hidalgo, pues en este punto se deben recorrer varios kilómetros para formarse, alcanzando la línea de vehículos hasta el Libramiento Luis Echeverría.

La espera se prolongó en más del 50 por ciento desde principios de abril, cuando se redujeron los agentes adscritos al Custom and Border Protection, (CBP) derivado de un operativo contra migrantes que pretendían irrumpir a la fuerza a territorio estadounidense.

Pese a que los días más complicados para llegar al vecino país se consideran viernes, sábado y domingo, ayer los conductores saturaron gran parte del centro de la ciudad, obstaculizaron carriles e incluso transitaban en contra por intentar llegar antes.

Las filas afectan a las dos naciones, ya que tanto ciudadanos extranjeros como mexicanos son motivados por compras, turismo, viajes de negocio o visitas familiares.

"A mi me toca venir tres veces por semana a consultas de doctor y cada visita es lo mismo, tengo que esperar varias horas, con calor, con malestares, pero el beneficio es mayor porque el costo de los servicios médicos de la frontera es menor a los que pagaría donde vivo". mencionó Bertha, habitante de Mc Allen.

MALA PRÁCTICA

Quienes esperan cruzar a Estados Unidos vía terrestre, deben soportar las altas temperaturas superiores a los 45 grados que se han presentado en los últimos días, el sonido de los claxons, y lidiar con conductores que buscan ahorrarse la fila para ingresar.

Mientras EL MAÑANA realizaba una transmisión en vivo desde este punto, una conductora con placas del estado de Texas chocó levemente el automóvil que tripulaba una mujer de esta ciudad fronteriza que pretendía realizar compras en el vecino país.

"Mi nombre es Rose Mary, yo le pedí permiso para que me dejara meter, pero como no me dio, tuve que hacerlo a la fuerza, es que estoy enferma, tengo mucha tos y me urge llegar a Mc Allen", argumentó mientras sufría un aparente ataque de tos cuando fue cuestionada por su actuar, que puso en riesgo la integridad física de ambas partes.

Por otra parte, quienes resultan beneficiados de esta situación son los vendedores ambulantes quienes aprovechan los prolongados tiempos de espera para ofrecer sus productos.