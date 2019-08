Colapsa la red sanitaria; no hay fecha de arreglo. Recurrente emanación séptica se multiplica

Esta situación afecta no sólo a vecinos, sino a hospital particular ubicado a menos de media cuadra, pero hasta ahora, no hay fecha para la rehabilitación . Julio Cervantes, afectado

Río Bravo, Tam.- Emanación séptica recurrente que anteriormente solo se presentaba en el cruce de calles Morelos y Rayón, fraccionamiento Río Bravo, se agrava y ahora se extiende por varios metros.

Vecinos del sector reportaron que ahora el tramo afectado, es el comprendido entre las calles Rayón y Guerrero, pues solo cuando acuden a desaguar la alcantarilla ahí ubicada, se para momentáneamente el problema.

Fue el residente de calle Morelos, Julio Cervantes, quien denunció que el problema se agravó, debido presuntamente colapsó un tramo de la tubería.

El problema dijo el vecino es que "según está caído", por lo que amerita el uso constante del camión vactor para desazolvar ese sector, en el lugar, recurrentemente se aprecia una caudal de aguas fétidas, el cual solo desaparece momentáneamente cuando se echa mano de la unidad especial por parte de Comapa.

Esta situación afecta no sólo a vecinos, sino a hospital particular ubicado a menos de media cuadra, pero hasta ahora, no hay fecha para la rehabilitación de la red séptica en ese punto de la ciudad.

