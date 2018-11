Colapsa diabetes sistema de salud

La enfermedad de la diabetes colapsa el sistema de salud nacional y además genera problemas productivos de quien la padece, sobre todo si no reciben tratamiento, ya que después vienen amputaciones, ceguera y hasta la muerte.

De acuerdo a las cifras de Salud a nivel nacional anualmente, la enfermedad representa entre 24 mil y 90 mil pesos para una persona, lo que origina que el gobierno gaste alrededor de 13 mil millones de pesos anuales.

En Reynosa la diabetes va a la alza sobre todo por los hábitos que tienen la población que no hace ejercicio y que no consume alimentos balanceados, además de que no se checan en forma oportuna.

MÁS DE 4 MIL PACIENTES EN REYNOSA

El sector salud tiene arriba de 4 mil personas que ya tienen detectado la enfermedad, más los que no han acudido al médico para revisarse y no saben que ya están enfermos.

"Deben llevar un tratamiento y orientación en su alimentación al momento de detectar la enfermedad con el fin de evitar las secuelas y complicaciones a corto y largo plazo, como ceguera, daño renal, amputación que tanto daño y carga social lleva consigo", dijo Omar Nelson González Cepeda, jefe de la jurisdicción sanitaria número 4 en Reynosa.

El problema para las instituciones de salud, es que luego la enfermedad se complica, si no se lleva tratamiento y alimentación adecuada.

"Tanto problema sobre todo las complicaciones que trae consigo, la incapacidad por amputaciones, por ceguera o daño renal que son irreversibles, todo es prevenible y controlable siempre y cuando se detecte a tiempo y que la persona haga caso de las indicaciones médicas para evitarle las complicaciones", expresó.

La insulina es la hormona que procesa el páncreas y que sirve para controlar la glucosa, por lo que no es dañino, pero la mayoría de las personas no acude por el tratamiento y luego van cuando ya es tarde, lo que genera costos para las instituciones de salud.

"Desgraciadamente mucha gente dice a mi no me va a pasar eso, yo lo controlo a la hora que yo quiera y cuando dedican llevar control adecuado es cuando ya hay complicaciones y le achacan que es cuando comenzaron a ponerse la insulina, pero no, es que aceptan tarde el tratamiento", explica el funcionario del sector salud.

DESDE TEMPRANA EDAD

Actualmente se puede identificar en forma temprana, por lo que antes se morían de las complicaciones, pero ahora se tiene la facilidad de checar ya que hay casos en niños en edad escolar, de 10 y 12 años.

"Nosotros podemos observar que su cuello en la parte trasera tiene una coloración negra, ese es un indicativo de diabetes mellitus y se puede identificar por cualquier persona, la diabetes no se quita, pero si podemos dar tratamiento oportuna y evitar el desenlace al que lleva la diabetes por las complicaciones y si está con sobre peso ya es condicionante", explicó la química, Herlinda Puentes Montiel.

El problema afecta en forma pareja tanto a temprana edad y adultos, pero es alarmante que ya afecte a menores.

"Es por los estilos de vida saludables que no se tiene, también hay herencia, aunque es mínima la carga genética se puede identificar y es cuando aparece a temprana edad", recalcó la química.

La química explicó que para prevenir se debe contar con una buena alimentación, saludable, y hacer ejercicio aunque sea sencillo como caminar 45 minutos diarios.

Los problemas de glucosa alta que es el azúcar como se le llama, es cuando en el metabolismo hay exceso de azúcar, y tiene que entrar a las células para ser transformada como energía, cuando hay un exceso y no se tiene la insulina, circula la glucosa ya que no llegó a metabolizarse o transformarse.

Lo amargo de la ´dulce´ enfermedad

>Desde el año 2000, la diabetes mellitus en México es la primera causa de muerte entre las mujeres y la segunda entre los hombres.

>La diabetes es un padecimiento en el cual el azúcar o glucosa en la sangre se encuentra en un nivel elevado.

>Esto se debe a que el cuerpo no produce o no utiliza adecuadamente la insulina, una hormona que ayuda a que las células transformen la glucosa que proviene de los alimentos en energía.

>Sin la suficiente insulina, la glucosa se mantiene en la sangre y con el tiempo, este exceso puede tener complicaciones graves.





DIFERENTES TIPOS DE DIABETES

LA DIABETES TIPO 1 NO PUEDE PREVENIRSE. TAMPOCO PUEDE CURARSE

Causada por una deficiencia del sistema autoinmune, es decir el cuerpo mismo destruye las células que producen insulina en el páncreas, provocando concentraciones elevadas de glucosa o azúcar en la sangre.

DIABETES GESTACIONAL

>Se presenta durante el embarazo Desaparece al finalizar el mismo

FACTORES DE RIESGO Y CAUSAS DE APARICIÓN

>Mujeres con sobrepeso y obecidad al inicio del embarazo.

Historia familiar de diabetes tipo 2

Diagnóstico previo de prediabetes

FACTORES DE RIESGO Y CAUSAS DE APARICIÓN

>Los factores de riesgo se dividen en

a) Modificables: Aquellos relacionados con estilo de vida(sobrepeso,sedentarismo,tabaquismo y otros)

b) No modificables: raza, factores genéticos entre otros.

En ALGUNOS casos este tipo de diabetes puede prevenirse y es ahí donde entra el estilo de vida (comer adecuadamente, realizar actividad física, no fumar, etc) y la revisión períodica.

DIABETES TIPO 2

Es el tipo de diabetes más común y representa a más de 90% de los casos de diabetes en el mundo

TRATAMIENTOS Y ABORDAJE

>Fármacos orales

>Insulina (sólo en algunos casos)

>Alimentación saludable

>Actividad física

415 millones de adultos con diabetes

640 millones en el 2040