Colabora ONU en investigación del caso Ayotzinapa

Cd. de México.

La Secretaría de Relaciones Exteriores firmó un acuerdo de asesoría y asistencia técnica con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) con el objetivo de alcanzar la verdad y justicia en el caso Iguala.

En un acto realizado en el salón José María Morelos y Pavón de la SRE, el Canciller Marcelo Ebrard se reunió con Michelle Bachelet -quien preside la ONU-DH- para la firma de un documento sobre el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.



La firma del convenio se hizo en presencia de familiares de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero, el 26 de septiembre de 2014.



Ebrard expresó que este acuerdo llena de esperanza al País, pues conducirá a hallar la verdad sobre el caso.



"Buscamos verdad y justicia en este caso y en todos los casos para todas las personas desaparecidas. Nos llena de esperanza la firma de este convenio", dijo el Secretario.



"Gracias a las y los familiares de los jóvenes desaparecidos por su lucha, porque gracias a ustedes tenemos un cambio de régimen. No se escatimará ningún esfuerzo para llegar a la verdad".



Por otro lado, Bachelet mencionó que la obligación del Estado es siempre procurar la verdad y la justicia.



"Llegar a la verdad, a la justicia, a la reparación y a las garantía de no repetición son una obligación del Estado", comentó.



Además, la ex Mandataria chilena reconoció también a la Administración del Presidente López Obrador por aceptar la participación de la CIDH en las indagatorias del caso.



En su oportunidad, la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, agradeció el apoyo de la oficina de la ONU.



El acuerdo firmado indica que la asistencia técnica será brindada directamente a la Comisión para el caso Ayotzinapa creada por decreto presidencial, la cual encabeza el subsecretario de Derechos Humanos Alejandro Encinas.