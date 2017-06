Coinciden alcaldes sobre elcuidado del medio ambiente. Cada zona es diferente

Reynosa, Tam.- Las alcaldesas de Tampico y Reynosa, así como el munícipe de Ciudad Victoria, coincidieron en que trabajan para promover el cuidado al medio ambiente en sus ciudades.



Magdalena Peraza, de Tampico; Maki Ortiz Domínguez, de Reynosa y Oscar Almaraz, de Ciudad Victoria, destacaron que se encuentran trabajando con los gobiernos federal y estatal, para mejorar las condiciones ambientales de sus respectivas ciudades.

Magdalena Peraza expresó que el principal problema que enfrentan en Tampico, es la contaminación de ríos, lagunas y mar.

“Tenemos el problema que nuestra gente no entiende que no debemos contaminar el agua, no debemos tirar basura, todo lo que conlleva la contaminación”.

Como municipio dijo, periódicamente envían a San Luis Potosí o Monterrey, alrededor de 15 toneladas de basura electrónica, medicamentos caducados y llantas.

Por su parte, Oscar Almaraz destacó que es responsabilidad de los tres órdenes de gobierno preservar el medio ambiente.

“Estamos comprometidos a realizar trabajos de cuidado del agua, el aire y sobre todo, a trabajar de la mano y prevenir en todo lo posible, los contaminantes”.

La alcaldesa Maki Ortiz Domínguez destacó que la responsabilidad de la ciudadanía y del gobierno es trabajar para garantizar un medio ambiente que beneficie a toda la población.

“Estamos trabajando muy fuerte en temas que tienen que ver con medio ambiente, como son tener una recolección de basura eficiente, el haber puesto denuncias respecto al tema de basura que contamina el medio ambiente, arreglar el drenaje que tiene 40 años sin rehabilitación para poder invertir y que no haya aguas negras que dañan el medio ambiente y la salud de la población”.

