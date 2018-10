Coinciden López Obrador y Cabeza de Vaca en atender las causas que originan inseguridad y violencia

Cd. Victoria, Tam.- Encon el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador afirmó que no se trata sólo de tomar medidas coercitivas en materia de seguridad.

"Eso no es lo fundamental, coincidimos en que se deben atender las causas que originan la inseguridad y la violencia", advirtió.

El presidente electo recordó que en el siguiente sexenio habrá una zona libre o franca desde Matamoros hasta Tijuana, en la que van a bajar los impuestos. El IVA pasará del 16 al 8 por ciento y el Impuesto Sobre la Renta al 20 por ciento, va a aumentar el salario mínimo al doble en la franja fronteriza.

Sobre el sistema de fracturación hidráulica en la extracción de combustibles, mantuvo su posición de prohibir esa práctica. "Hay otras alternativas", insistió. "No se ha extraído ni un solo barril de petróleo" adicional con la Reforma Energética, reiteró.

En el tema energético agregó que en Tamaulipas hubo simulación en el sexenio federal anterior al actual -sin mencionar a Felipe Calderón-, con un contrato a la española Repsol para la explotación de gas, y nada se logró, con un gasto millonario en la cuenca de Burgos.

"Costó carísimo, se invirtió muchísimo, dinero público, dinero de todos los mexicanos, y no se produjo gas, hicieron su agosto pero perdió la nación; entonces eso ya no, eso ya se terminó, ya no van a haber esos negocios jugosos para unos y malos negocios para la nación, para el pueblo de México".

Sobre los casos de corrupción de autoridades y exgobernantes, insistió en que verá hacia adelante. "No bastarían las cárceles", ejemplificó. "No nos vamos a quedar empantanados sólo en la denuncia, debemos ver hacia adelante", dijo.

"Que los que lleguen conmigo no se corrompan... se están modificando las leyes para que la corrupción se considere un delito grave... que se acabe la impunidad... sin importar si son amigos, seguidores de lucha o familiares", dijo.

Esto se dio tras una reunión en Palacio de Gobierno en la capital del estado. Posteriormente ambos dialogaron con legisladores tamaulipecos y funcionarios estatales, así como parte del equipo de transición del futuro gobierno federal.

Sobre una nota de Reforma en que se destaca que el presidente Enrique Peña Nieto se ampara, dijo que eso era amarillismo de la prensa "fifí".

En la reunión se llegó al acuerdo de trabajar de manera coordinada para el beneficio del pueblo de Tamaulipas; "esa es la esencia de este encuentro, de trabajar de manera conjunta, de mutuo acuerdo, de trabajar por el bien del pueblo".

En el tema de la migración "estamos planteando al gobierno de Estados Unidos y Canadá de impulsar un programa de desarrollo para México y Centroamérica". López Obrador recordó los planteamientos que en esta materia le ha hecho a Donald Trump.

A partir de diciembre se ofrecerá empleo a migrantes centroamericanos, agregó. El que quiera trabajar lo hará. No sólo habrá deportaciones -desde México-, sino tendrán alternativas.

AMLO dio por concluida la conferencia con un saludo afectuoso con el mandatario estatal.

Este mismo día el mandatario electo se trasladará a Tampico a fin de encabezar un mitin en la Laguna del Carpintero como parte de su gira de agradecimiento por la victoria del primero de julio.

López Obrador arribó temprano a Tamaulipas y en el aeropuerto capitalino era esperado por decenas de seguidores y ciudadanos que le entregaron gran cantidad de peticiones.