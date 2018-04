Cofepris alerta por falsificación de medicamento Tradol

A través de un comunicado, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) informó que realizó una investigación a partir de una denuncia presentada por la falsificación del producto Tradol (Tramadol) solución inyectable.

Cofepris identificó que el producto falsificado ostenta el lote 00930H y fecha de caducidad ENE.2021, además de presentar anomalías en el empaque primario y secundario.

El medicamento Tradol (Tramadol) se utiliza como analgésico en el tratamiento del dolor de intensidad moderada a severa, actuando sobre células nerviosas específicas de la médula espinal y del cerebro.

Estas son las anomalías identificadas:

1.- El logo visualizado en el empaque y en la ampolleta no corresponden a la empresa

2.-El color verde es diferente entre el lado izquierdo y el derecho de la caja

3.-La parte superior de la ampolleta muestra un punto azul

4.-El soporte de las ampolletas es blanco opaco y no contiene instructivo.

La Cofepris recomendó a la población no adquirir ni usar el producto falsificado, ya que puede generar un riesgo a la salud debido a que se desconoce el contenido de ingredientes, las reacciones adversas; así como las condiciones sanitarias en las que fue fabricado.

En caso de haber adquirido o usado el producto favor de notificar a la Cofepris al teléfono 018000335050.