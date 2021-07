Cocineros y enfermeras vigilan a los presos de las cárceles de EE. UU.

Las decisiones de utilizar a otro personal como guardias se basan en las necesidades de la instalación y se toman para garantizar que los puestos críticos estén cubiertos, dijo la agencia. Los miembros del personal también pueden ser obligados a desempeñar sus funciones como oficiales correccionales "durante períodos irregulares como una pandemia", dijo la agencia a The Associated Press.

Durante años, la Oficina de Prisiones ha estado plagada de fallas sistemáticas, desde violencia crónica hasta muertes notorias. Pero la crisis de personal está llegando a un punto crítico y la pandemia no ha ayudado . Casi 7,000 empleados se enfermaron con COVID-19. Se enviaron agentes a los hospitales para vigilar a los reclusos que recibían tratamiento contra el virus. Murieron cuatro miembros del personal y 235 reclusos.

Los empleados con exceso de trabajo se están agotando rápidamente y se informa de encuentros violentos casi a diario. En una prisión de Illinois, hay tan poco personal que los oficiales a veces se ven obligados a trabajar 60 horas extra en una semana. En una instalación en California, estalló una pelea entre los reclusos poco después de que se enviara a un maestro para reemplazarlo como oficial.

El uso ampliado de esa práctica, conocida como aumento, está planteando dudas sobre si la agencia puede llevar a cabo sus deberes requeridos para garantizar la seguridad de los prisioneros y los miembros del personal al mismo tiempo que implementa programas y clases como los de la Ley del Primer Paso una reforma de la justicia penal que recibió un amplio apoyo bipartidista en el Congreso.

"No se puede programar, no se puede tener seguridad, no se pueden tener muchas cosas que hagan que las prisiones funcionen sin el personal adecuado", dijo Kevin Ring, presidente del grupo de defensa Families Against Mandatory Minimums.

La oficina insiste en que todos los que trabajan en sus instalaciones son trabajadores penitenciarios juramentados y capacitados, independientemente del puesto o título de trabajo. A los 35,000 empleados se les dice cuando son contratados que deben esperar realizar funciones de aplicación de la ley, dijo la agencia, incluso si se inscriben como consejeros o maestros.

Pero alejar a los empleados de otras tareas hasta dos veces por semana significa que tienen menos tiempo para hacer sus trabajos habituales, como dar clases, revisar el papeleo de liberación y proporcionar servicios vitales para los reclusos.

"Cuando te aumentan, no estás haciendo el trabajo para el que te contrataron", dijo Jonathan Zumkehr, presidente del sindicato en la penitenciaría federal en Thomson. "Si eres un consejero, no puedes aconsejar a los presos. Si es administrador de casos, no puede realizar la Ley del primer paso. Son dos días que no vas a recuperar ".

El problema surgió cuando el financiero de la riqueza Jeffrey Epstein se quitó la vida mientras estaba en una de las cárceles más seguras del país, el Centro Correccional Metropolitano de Nueva York. Uno de los dos trabajadores de la prisión asignados para vigilar a Epstein la noche en que se suicidó era un trabajador de almacén que fue aumentado para trabajar como oficial correccional. Ambos trabajaban horas extraordinarias debido a la escasez de personal.

Los funcionarios sindicales han dado la alarma sobre los problemas de personal, incluso celebrando un mitin esta semana frente a una prisión de seguridad media en Mendota, California. Pero los esfuerzos federales para atraer a más trabajadores con bonificaciones de reclutamiento del 25%, hasta ahora, apenas han hecho mella. El salario inicial es poco menos de $ 43,500, con algunas promesas de ganar hasta $ 62,615. Pero eso es mucho menos de lo que ofrecen incluso otras agencias federales, sin mencionar la competencia de los departamentos de policía, prisiones estatales, refinerías de petróleo, fábricas y almacenes.

"Estamos cansados de que la agencia ponga precio a nuestras vidas", dijo Aaron McGlothin, presidente del sindicato de FCI Mendota en California. "Hemos tenido miembros del personal asesinados en el cumplimiento del deber. Hemos tenido miembros del personal lesionados en el cumplimiento del deber. ¿En qué momento se dan cuenta de que tienen un problema que solucionar y dejan de ponerle una curita? "

La oficina dice que contrató a casi 4,000 nuevos miembros del personal en 2020, más que en años anteriores, y que más de 500 contrataciones adicionales están en camino. La agencia dijo que está ofreciendo incentivos de retención para puestos difíciles de cubrir y para mantener cerca de los empleados que son elegibles para jubilarse, y realizar eventos de reclutamiento con regularidad.

La situación podría volverse aún más grave a medida que las cárceles federales se preparen para una afluencia de reclusos. Ahora mismo hay 152.376 presos en 122 instalaciones.

La Oficina de Prisiones está terminando los contratos con las cárceles privadas (la prisión de Mendota estaba programada para recibir a 400 reclusos de una instalación con fines de lucro en Texas) y es probable que busque el regreso de casi 5,000 personas que fueron liberadas en confinamiento domiciliario durante la pandemia .

En la penitenciaría de alta seguridad en Thomson, Illinois, donde varios reclusos han sido asesinados o se han suicidado en los últimos meses , se aumentan aproximadamente 20 trabajadores no oficiales cada día y los oficiales se ven obligados a trabajar horas extras en jornadas de 16 horas que a veces suman 60. horas o más de horas extraordinarias por semana.

La semana pasada, la agencia retiró repentinamente a los oficiales correccionales que habían sido reasignados temporalmente para ayudar en algunas de las instalaciones con menos personal del sistema. Los funcionarios de la oficina dijeron que esos empleados fueron enviados a "lugares que experimentaban escasez de personal, con fines de capacitación y para brindar seguridad adicional según fuera necesario" y los trabajos nunca debieron ser permanentes.

Personas familiarizadas con el asunto dijeron que la decisión de retirar al personal se debió a la reducción de costos y se produjo después de una revisión financiera interna abrumadora. Las personas no estaban autorizadas a discutir el asunto públicamente y hablaron bajo condición de anonimato.

La Oficina de Prisiones no dijo cuánto dinero se gastó en aumento en los últimos años. Los registros revisados por la AP muestran que los costos se disparan tanto por el aumento como por las horas extraordinarias. En la prisión federal de Beaumont Texas, los funcionarios gastaron $ 8.1 millones en horas extras el año pasado. El presupuesto anual general de la agencia está cerca de $ 7.8 mil millones.

La oficina dijo que debe depender de las horas extraordinarias y la reasignación de otros miembros del personal "cuando hay un número insuficiente de oficiales correccionales disponibles para cubrir los puestos de custodia críticos de una institución".

"Esta no es una práctica nueva", dijo la agencia en un comunicado. "Es importante tener en cuenta que el personal asignado a nuestras instituciones es, en primer lugar, agentes profesionales de la aplicación de la ley, independientemente de su ocupación. Todo el personal está capacitado en consecuencia y se espera que desempeñe funciones de aplicación de la ley durante situaciones rutinarias y no rutinarias ".

Pero los oficiales penitenciarios dicen que hay una diferencia entre patrullar los mismos bloques de celdas todos los días, manteniendo las habilidades y los sentidos en alto, y el pluriempleo allí periódicamente.

La situación de la dotación de personal en Beaumont es tan grave que los funcionarios de la prisión han optado por encerrar a los presos en sus celdas los fines de semana porque los funcionarios no tienen suficientes oficiales para proteger a los presos. Las visitas a la prisión se han suspendido hasta nuevo aviso.